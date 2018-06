Ben Mustapha lesiona o joelho e Tunísia terá 3º goleiro em campo em despedida

A Tunísia terá seu terceiro goleiro diferente em sua terceira partida na Copa do Mundo da Rússia. Nesta terça-feira, Ben Mustapha sofreu uma lesão no joelho no treino da seleção e não terá condições de defender o país diante do Panamá, quinta-feira, na despedida de ambos do torneio.

De acordo com os relatos da federação do país, Ben Mustapha se contundiu durante o treinamento da equipe, ao sofrer uma torção no joelho, e foi rapidamente encaminhado a um hospital com suspeita de ruptura dos ligamentos.

Os exames descartaram a possibilidade de uma grave lesão, mas nem por isso Ben Mustapha terá condições de jogo contra o Panamá. A torção o deixará afastado dos gramados por cerca de dez dias. Como a Tunísia já está eliminada do Mundial, ele não voltará a atuar no torneio.

Curiosamente, a Tunísia já havia perdido um goleiro por lesão na Rússia. Nos primeiros minutos da estreia diante da Inglaterra, Mouez Hassen sofreu uma luxação no ombro e precisou ser cortado. Ben Mustapha o substituiu e foi titular contra a Bélgica. Diante do Panamá, resta ao técnico Nabil Maaloul escalar Aymen Mathlouthi, terceira opção para a posição.