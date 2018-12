Bélgica segue no topo do ranking da Fifa, mas Brasil reduz diferença

A seleção da Bélgica segue na primeira colocação do ranking da Fifa, na atualização divulgada pela entidade nesta quinta-feira. A França continua em segundo lugar, seguida pelo Brasil, em terceiro. Mas a vantagem das duas equipes europeias sobre o time brasileiro foi reduzida no ranking deste mês.

Os belgas somam agora 1727, contra 1726 dos franceses. A seleção brasileira exibe 1676 pontos, reduzindo de 64 para 51 pontos a distância para a equipe da Bélgica, sua algoz nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. Os belgas terminaram o Mundial na terceira colocação, enquanto os franceses foram os campeões.

A queda na diferença entre os europeus e o Brasil se deve à derrotas das duas equipes na Liga das Nações da Uefa. No mesmo período, o time comandado pelo técnico Tite venceu amistosos contra Uruguai e Camarões, neste mês, na Inglaterra. A seleção ainda não perdeu desde a Copa, acumulando seis vitórias consecutivas em amistosos.

O Brasil está sendo seguido de perto pela Croácia, que tem 1634 pontos e ocupa o quarto posto. Depois dos vice-campeões mundiais vêm as seleções de Inglaterra, Portugal, Uruguai, Suíça, Espanha e Dinamarca. A única mudança no Top 10 foi a troca de posições entre portugueses e uruguaios, que caíram para o sétimo posto.

A Argentina, por sua vez, galgou uma posição e aparece agora em 11º. Assim, empurrou a Colômbia para a 12ª colocação. Ainda dentro do Top 20, Suécia e Holanda também ganharam posições. Os suecos subiram três degraus e figuram agora em 14º, mesma colocação dos holandeses.

Entre as equipes que mais subiram no ranking, o maior destaque foi o Sudão, com oito posições (127º). Gâmbia galgou sete postos (166º), enquanto Moçambique (117º), Angola (125º) e Comoros (143º) ganharam cinco colocações cada.

O próximo ranking da Fifa será divulgado no dia 20 de dezembro. Será a última lista do ano.

Confira a lista dos 20 primeiros colocados do ranking da Fifa:

1º – Bélgica, 1.727 pontos

2º – França, 1.726

3º – Brasil, 1.676

4º – Croácia, 1.634

5º – Inglaterra, 1.631

6º – Portugal, 1.614

7º – Uruguai, 1.609

8º – Suíça, 1.599

9º – Espanha, 1.591

10º – Dinamarca, 1.589

11º – Argentina, 1.582

12º – Colômbia, 1.575

13º – Chile, 1.565

14º – Suécia, 1.560

14º – Holanda, 1.560

16º – Alemanha, 1.558

17º – México, 1.540

18º – Itália, 1.539

19º – País de Gales, 1.525

20º – Polônia, 1.518

20º – Peru, 1.518