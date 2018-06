Bélgica encara a Tunísia e tenta encaminhar classificação antecipada às oitavas

Badalada por sua habilidosa equipe, a Bélgica tenta passar neste sábado pela Tunísia, às 9 horas (de Brasília), no Spartak Stadium, em Moscou, para encaminhar a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Após derrotar o Panamá por 3 a 0, o time fechará a primeira fase, pelo Grupo G, na semana que vem contra a Inglaterra.

Autor de dois gols na estreia, o atacante Romelu Lukaku é o finalizador talentoso e principal esperança de gols diante da Tunísia. E ele pode ser chamado de o “Imperador da Bélgica”. Apaixonado pela cultura brasileira, se inspirou no ex-atacante Adriano para moldar o seu estilo baseado na força física e na finalização.

Romelu Lukaku tem estreita convivência com os brasileiros Willian e David Luiz, que atuam no Chelsea. Além disso, vê semelhanças culinárias entre o Brasil e a República Democrática do Congo (ex-Zaire), país de origem de sua família.

Esse atacante ligado ao Brasil é o maior goleador da história da seleção belga, com 38 gols em 70 jogos. Marcou 11 vezes nas Eliminatórias Europeias para o Mundial da Rússia, atrás apenas de Robert Lewandowski, da Polônia, e Cristiano Ronaldo, de Portugal. Atualmente, Romelu Lukaku joga no Manchester United.

Embora tenha feito dois gols na estreia, Romelu Lukaku recebeu duas críticas do capitão Hazard diante do Panamá. O meia afirmou que o camisa 9 se escondeu no jogo e que eles jogaram “com um a menos no primeiro tempo”. Depois, ele voltou atrás e afirmou que era uma cobrança como capitão e elogiou o centroavante.

O ataque belga é o grande responsável pela grande invencibilidade defendida pela equipe. Ao vencer o Panamá, chegou a 20 jogos sem perder. Das seleções presentes no Mundial, só a Espanha tem histórico melhor. A Bélgica vem de 15 vitórias e cinco empates no período. A última derrota foi há quase dois anos, em setembro de 2016, em amistoso justamente contra a Espanha: 2 a 0.

O treinador espanhol Roberto Martínez espera um confronto difícil contra a Tunísia. “Eles têm muita dinâmica e entrosamento. Os jogadores têm intensidade. Nos contra-ataques eles são sempre uma ameaça e podem jogar um futebol rápido e eficiente. Sabem se defender muito bem e também fazer gols, então acho que eles têm uma mistura muito boa e competitiva”, elogiou o treinador em entrevista coletiva nesta sexta-feira em Moscou. “Além disso, as duas equipes precisam vencer”.

TUNÍSIA – Do outro lado, os africanos vão tentar impor à Bélgica as mesmas dificuldades que conseguiram fazer a Inglaterra sentir na estreia. Os europeus suaram para vencer os africanos por 2 a 1. O técnico Nabil Maaloul afirmou que os tunisianos precisarão suportar a força do ataque adversário se quiserem obter um bom resultado neste confronto.

“A Inglaterra tem meio-campistas muito bons, a Bélgica tem atacantes muito bons. Lukaku e Hazard podem armar e podem finalizar. Nós temos que mudar nosso estilo de jogo. Eles também têm grandes armadores, como De Bruyne e Carrasco”, afirmou o treinador em entrevista coletiva nesta sexta-feira. “Nosso time é capaz de jogar contra a Bélgica”, concluiu.

O meia Wahbi Khazri, um dos destaques do time e que recebeu elogios do técnico rival, afirma que a equipe tunisiana não vai se entregar. “Desde que Nabil Maaloul chegou e nos classificamos para a Copa, fizemos bons jogos contra Portugal (2 a 2, em maio) e Espanha (derrota por 1 a 0, no último dia 9). Contra a Inglaterra, não criamos tanto perigo. Mas não vamos jogar a toalha agora”, afirmou o jogador do Rennes, da França.

E Wahbi Khazri reconheceu o favoritismo da Bélgica. “Eles têm muitos jogadores perigosos e são um dos favoritos para (conquistar) a Copa do Mundo. Mas vamos mostrar um futebol diferente neste jogo”, prometeu.

FICHA TÉCNICA

BÉLGICA x TUNÍSIA

BÉLGICA – Courtois; Vertonghen, Boyata e Alderweireld; Meunier, De Bruyne, Witsel e Carrasco; Mertens e Eden Hazard; Romelu Lukaku. Técnico: Roberto Martínez.

TUNÍSIA – Mustapha; Bronn, Ben Youssef, Merieh e Maaloul; Badri, Sliti, Sassi, Khaoui e Skhiri; Khazri. Técnico: Nabil Maloul.

ÁRBITRO – Jair Marrufo (Fifa/Estados Unidos).

HORÁRIO – 9 horas (de Brasília).

LOCAL – Spartak Stadium, em Moscou (Rússia).