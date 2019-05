Bayern vence lanterna Hannover em casa e assegura liderança do Alemão

O Bayern de Munique está próximo de mais uma conquista do Campeonato Alemão. Neste sábado, o time sustentou a liderança da competição ao derrotar o Hannover por 3 a 1, em casa, pela antepenúltima rodada. Além disso, praticamente selou o rebaixamento do lanterna do torneio.

Com o triunfo, o Bayern chegou aos 74 pontos. A sua vantagem no momento é de cinco pontos para o segundo colocado Borussia Dortmund, que vai entrar em campo ainda neste sábado para encarar o Werder Bremen como visitante. De qualquer forma, o líder só depende das suas forças para ser campeão, sendo que enfrentará RB Leipzig, fora, no próximo sábado, e Eintracht Frankfurt, em casa, no dia 18, nas rodadas finais.

No confronto deste sábado, o Bayern contou com mais um gol de Lewandowski, o 22º do artilheiro do Alemão nesta temporada, para abrir o placar, aos 27 minutos, quando Kimmich cruzou da direita para o atacante polonês, vindo de trás, marcar de cabeça. O segundo gol do Bayern saiu antes do intervalo, aos 40 minutos, por Goretzka, que bateu colocado da entrada da área após receber passe de Coman.

O Hannover, que iniciou o duelo com Felipe Trevisan e Walace entre os titulares, promoveu a entrada de Jonatas no intervalo. E o brasileiro movimentou o duelo ao diminuir placar aos seis minutos, tendo convertido pênalti assinalado após a toque de braço na bola de Boateng.

Só que Jonatas, amarelado por se exceder na comemoração, foi expulso pouco depois, aos nove minutos, após falta dura em Kimmich. Com um a mais, o Bayern não teve muitos problemas para marcar pela terceira vez, aos 39 minutos.

Dessa vez, Coman acionou Ribery na grande área. O francês driblou o seu marcador e bateu cruzado, fazendo 3 a 1 e encerrando o seu jejum de gols – ele não marcava desde 22 de dezembro. No final, o técnico Niko Kovac ainda deu alguns minutos de jogo ao brasileiro Rafinha.

OUTROS JOGOS – Também neste sábado, em confronto direto por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada, Borussia Mönchengladbach e Hoffenheim empataram por 2 a 2. O Mönchengladbach marcou com Ginter e Drmic e está na quinta posição, com 52 pontos. O Hoffenheim é o sétimo, com 51, e contou com gols de Kaderabek e Amiri.

Na briga contra o rebaixamento, não foi só o lanterna Hannover que perdeu, pois o Nuremberg foi batido por 2 a 0 pelo Wolfsburg e o Stuttgart caiu por 3 a 1 para o Hertha, ambos como visitante. Com isso, os três últimos colocados do Alemão estão praticamente definidos, tendo Hannover com 18 pontos, Nuremberg com 19 e Stuttgart com 24. Quem está mais próximo é o Schalke 04, com 30 pontos e que receberá o Augsburg no domingo. No Alemão, os dois últimos são rebaixados e o antepenúltimo disputa uma repescagem contra o terceiro colocado da segunda divisão.