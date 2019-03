Bayern goleia fora de casa e volta a alcançar Borussia Dortmund na ponta

O Bayern de Munique mais uma vez aproveitou o tropeço do Borussia Dortmund para alcançar o rival na ponta da tabela do Campeonato Alemão. Para tanto, não decepcionou neste sábado ao golear o Borussia Mönchengladbach por 5 a 1, com tranquilidade, fora de casa, pela 24ª rodada da competição.

O triunfo levou o time de Munique aos mesmos 54 pontos do Borussia Dortmund, que segue na primeira colocação por levar ligeira vantagem no saldo de gols – tem dois gols a mais na diferença entre gols sofridos e marcados. Já o Mönchengladbach segue com 43 e ocupa o quarto lugar, dentro da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Na sexta, na abertura da rodada, o Dortmund voltou a tropeçar no Alemão ao perder para o Augsburg por 2 a 1. O time venceu apenas uma das últimas sete partidas que disputou, em todas as competições.

Para aproveitar esta chance, o Bayern não perdeu tempo neste sábado e abriu o placar logo aos dois minutos, com Javi Martínez. Em seguida, aos 11, Thomas Müller aumentou a vantagem para os visitantes. Antes do fim do primeiro tempo, Lars Stindl descontou para o Mönchengladbach.

Mas, no segundo tempo, o Bayern não deu qualquer chance de reação aos anfitriões. Robert Lewandowski balançou as redes duas vezes para assegurar a vitória e a goleada, aos 2 e aos 46 minutos, o último em cobrança de pênalti. Serge Gnabry anotou o outro gol dos visitantes, aos 30 minutos.

Na próxima rodada, o Bayern vai receber o Wolfsburg, no sábado. No mesmo dia, o Borussia Dortmund também jogará em casa, contra o Stuttgart.