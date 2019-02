Bayern bate o Hertha Berlin na prorrogação e vai às quartas da Copa da Alemanha

O Bayern de Munique visitou o Hertha Berlin nesta quarta-feira e saiu de campo com a vaga nas quartas de final da Copa da Alemanha. Em um confronto bastante disputado na capital do país, o time bávaro precisou da prorrogação para vencer por 3 a 2, após empate por 2 a 2 no tempo normal.

O técnico Niko Kovac poupou nomes como Javi Martínez, Ribery e Thomas Müller, que começaram no banco, e viu o Hertha começar arrasador. Logo aos dois minutos, Mittelstadt recebeu próximo à área de Kalou, cortou a marcação e bateu firme para abrir o placar.

A resposta do Bayern também foi rápida. Aos seis, Lewandowski disputou com o zagueiro na área e a sobra ficou com Gnabry, que finalizou para o gol. O mesmo Gnabry foi o responsável pela virada no início da etapa final. Aos três, ele recebeu enfiada precisa de James Rodríguez e marcou.

Mas o Hertha não desistiu e chegou à nova igualdade aos 21 minutos, com Selke. O atacante aproveitou erro de Hummels, cortou o goleiro e marcou. O duelo foi para a prorrogação, e o Bayern levou a melhor. Aos sete minutos, Coman aproveitou assistência de Lewandowski e selou o resultado.

Oscilante na temporada, o Bayern volta as atenções para o Campeonato Alemão, no qual é terceiro colocado e pelo qual fará clássico com o Schalke 04 no sábado, em casa. Já o Hertha visita o Borussia Mönchengladbach, no mesmo dia.

SCHALKE VENCE – Próximo adversário do Bayern, o Schalke teve bem mais facilidade que o rival para garantir sua vaga nas quartas. Com gols de Kutucu, Salif Sané, duas vezes, e Mark Uth, a equipe de Gelsenkirchen passou com tranquilidade pelo Fortuna Düsseldorf por 4 a 1, em casa.

Com estes resultados, estão definidos os oito classificados às quartas de final da Copa da Alemanha. Além de Bayern e Schalke, avançaram no torneio: Augsburg, RB Leipzig, Hamburgo, Heidenheim, Paderborn e Werder Bremen.