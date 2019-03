Bayern anuncia Lucas Hernández por R$ 354 milhões e confirma cirurgia em jogador

O Bayern de Munique anunciou nesta quarta-feira que contratou o defensor francês Lucas Hernández, do Atlético de Madrid, que se juntará ao time alemão no próximo dia 1º de julho. O clube bávaro confirmou que desembolsará 80 milhões de euros (cerca de R$ 354 milhões) para contar com o atleta, que assinará acordo para defender a sua nova equipe até 30 de junho de 2024.

Curiosamente, o Bayern acertou a contratação do jogador de 23 anos mesmo após descobrir, em exames necessários para aprovação da transação, que ele tem uma lesão no ligamento colateral medial do seu joelho direito. Por causa do problema, o departamento médico do time alemão concluiu, após discussões com representantes do Atlético, que o novo reforço será submetido a uma cirurgia, marcada justamente para esta quarta-feira.

Apesar disso, o médico principal do Bayern, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, afirmou que a operação não impedirá que com o francês esteja em campo em breve para jogar. “Com base na experiência (neste tipo de lesão), Lucas Hernández estará disponível para o Bayern no início da temporada 2019/2020 da Bundesliga”, disse o médico ao se referir à próxima edição do Campeonato Alemão.

Acostumado a atuar como lateral-esquerdo e zagueiro, o jogador também festejou o acordo fechado com o seu novo clube. “Este é um dia muito importante em minha carreira no futebol. O Bayern de Munique é um dos melhores clubes na Europa e no mundo. Estou orgulhoso por poder lutar por todos os títulos possíveis com o Bayern”, afirmou Hernández, em declarações reproduzidas pelo site oficial do clube alemão.

Ele também lembrou da trajetória que trilhou pelo time madrilenho, que o formou como jogador desde as categorias de base. “Eu gostaria de agradecer ao Atlético, à direção do clube, aos treinadores, aos meu companheiros de equipe e aos torcedores por estes 12 anos maravilhosos. O Atlético sempre continuará sendo uma parte de mim. Agora estou ansioso para dar o próximo passo com o Bayern”, completou.

No Atlético desde 2007, o defensor disputou 110 partidas pela equipe principal do clube desde a temporada 2014/2015. De lá para cá, ajudou o time a conquistar o título da Liga Europa em 2018 e o vice-campeonato da Liga dos Campeões em 2016. E no ano passado fez parte da seleção francesa que faturou o Mundial na Rússia.

“Estou muito feliz por poder contratar um dos melhores defensores do mundo, um vencedor de Copa do Mundo”, afirmou o diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, que também exaltou a versatilidade do reforço. “Lucas pode jogar tanto como zagueiro central quanto como lateral-esquerdo. Além disso, Lucas continuará nossa grande tradição de futebolistas franceses (no clube alemão) e melhorará a nossa equipe”, completou.