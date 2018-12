Bayer Leverkusen troca de comando e anuncia ex-técnico do Borussia Dortmund

O Bayer Leverkusen anunciou neste domingo uma troca em seu comando. Mesmo após vencer no sábado pelo Campeonato Alemão, o clube optou pela saída do técnico Heiko Herrlich, demitido pela diretoria. Momentos mais tarde, já anunciou seu substituto: Peter Bosz, ex-Borussia Dortmund.

Apesar do triunfo de sábado sobre o Hertha Berlin, por 3 a 1, o desempenho do Leverkusen no Alemão de fato não é dos melhores. A equipe venceu apenas sete vezes em 17 rodadas e ocupa a nona colocação na tabela, o que fez com que a diretoria optasse pela mudança.

“Jeiko Herrlich deu ao nosso time um importante embalo ano passado, em uma temporada difícil, e nos levou até a Liga Europa. Esperávamos seguir com ele como técnico. Infelizmente, houve uma indiscutível estagnação no desenvolvimento do time. Nos encontramos em uma situação, após menos da metade da temporada, em que uma troca de técnicos era essencial”, avaliou o diretor esportivo do clube, Rudi Völler.

A nova esperança do Leverkusen, então, é Peter Bosz. O técnico holandês se destacou pelo Ajax na temporada 2016/2017, em que levou o clube à decisão da Liga Europa, caindo para o Manchester United. De lá, foi para o Borussia Dortmund, onde decepcionou e foi demitido em dezembro do ano passado.

“Com Peter Bosz como técnico, queremos voltar a encontrar nossas ambições e objetivos o mais rápido possível. Claro, isso também depende dos jogadores. Eles precisam mostrar constantemente suas habilidades, o que, infelizmente, raramente tem acontecido nos últimos seis meses”, opinou o presidente Fernando Carro.