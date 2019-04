Bayer Leverkusen goleia Augsburg e entra na zona de classificação à Liga Europa

No confronto isolado que abriu a 31ª rodada do Campeonato Alemão nesta sexta-feira, o Bayer Leverkusen goleou o Augsburg por 4 a 1, fora de casa, de virada, e entrou na zona de classificação à Liga Europa. Com o triunfo, a equipe assumiu a sexta posição da tabela, a última que garante vaga direta na competição continental.

O Leverkusen agora está com 51 pontos, mesma pontuação do Borussia Mönchengladbach, quinto colocado pelos critérios de desempate e que neste sábado enfrenta o Stuttgart, também como visitante, no complemento desta rodada. Já o Augsburg estacionou nos 31 pontos e na 14ª posição, sendo que ainda não conseguiu livrar o risco de ser rebaixado – está a dez pontos do Stuttgart, que hoje encabeça a área de risco da classificação, em 18º lugar, e pode somar até 12 pontos nas últimas quatro jornadas do torneio.

No duelo desta sexta-feira, os donos da casa abriram o placar aos 12 minutos do primeiro tempo com um gol de Kevin Danso. Já aos 15, porém, os visitantes empataram com Kevin Volland balançando as redes.

Na etapa final, Kai Havertz, aos 4, Jonathan Tah, aos 15, e Julian Brandt, aos 43, asseguraram a goleada do Leverkusen, que no domingo poderá ser ultrapassado pelo Hoffenheim, sétimo colocado, com 50 pontos. O time enfrentará o Wolfsburg, em casa, e neste sábado fica também na torcida por tropeços de Eintracht Frankfurt, quarto colocado, com 53 pontos, e do Mönchengladbach, quinto, com 51.

O Eintracht encara o Werder Bremen, como mandante, e hoje fecha a zona de classificação à Liga dos Campeões. E o próximo jogo do Leverkusen será justamente contra a equipe de Frankfurt, em casa, no dia 5 de maio, quando os times travarão um duelo direto entre concorrentes a vagas continentais. No mesmo dia, o Augsburg pegará o Schalke 04, atual 15º colocado, em Gelsenkirchen.

O Hoffenheim ocupa no momento um posto que obriga o time a disputar uma fase prévia eliminatória que vale um lugar na Liga Europa. Ao mesmo tempo, porém, a pouca distância de pontos em relação ao Eintracht faz a equipe sonhar até com a conquista de um lugar no principal interclubes europeu.

Terceiro colocado do Alemão, com 61 pontos, o RB Leipzig enfrenta o Freiburg neste sábado, em casa, e poderá garantir a sua vaga na Liga dos Campeões com uma vitória, pois chegaria a 64 e não teria mais como ser alcançado por Mönchengladbach, Leverkusen e Hoffenheim. Acima do Leipzig, com 69 pontos, o vice-líder Borussia Dortmund também joga neste sábado, quando encara o Schalke 04, como mandante, com o objetivo de assumir a ponta da tabela – o líder Bayern de Munique, com 70, atuará no domingo contra o Nuremberg, no campo do adversário.