Bayer Leverkusen faz 6 no Eintracht e esquenta briga por Liga dos Campeões

Na briga direta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, o Bayer Leverkusen fez a lição de casa com louvor neste domingo no encerramento da 32ª e antepenúltima rodada do Campeonato Alemão. O time contou com o apoio da torcida para aplicar um 6 a 1 no Eintracht Frankfurt, rival direto na disputa pela classificação.

O triunfo fez o time de Leverkusen alcançar os mesmos 54 pontos da equipe de Frankfurt. Com melhor saldo de gols, o Eintracht segue na quarta colocação, ainda dentro da zona de classificação ao torneio europeu. O Bayer subiu para o quinto posto, ainda na esperança de obter a vaga na Liga.

O Eintracht Frankfurt, contudo, ainda conta com uma outra possibilidade de classificação. Na semifinal da Liga Europa, mira o título para conquistar a vaga direta na Liga dos Campeões. No jogo de ida, contra o Chelsea, empatou por 1 a 1. A volta será na próxima quinta.

Justamente por causa desta partida decisiva, o time de Frankfurt poupou seus principais titulares neste domingo, o que veio a facilitar a vida do Leverkusen. E o time da casa não perdoou, com todos os gols do duelo sendo marcados no primeiro tempo, numa atuação fulminante do setor ofensivo dos anfitriões.

Kai Havertz abriu o placar logo aos dois minutos. Julian Brandt ampliou aos 13. Um minuto depois, o Eintracht descontou com Filip Kostic. Mas foi apenas um suspiro diante do massacre do Bayer.

Em apenas 13 minutos, o time da casa marcou mais quatro gols e decidiu o duelo. A sequência começou aos 23, com Lucas Alario. Charles Aranguiz, ex-Internacional, balançou as redes aos 28. Lucas Alario voltou à carga aos 34. E Martin Hinteregger marcou contra, aos 36, selando a goleada.

Mais cedo, Freiburg e Fortuna Düsseldorf empataram por 1 a 1, em duelo de duas equipes que estão no meio da tabela. O Fortuna ocupa o 10º lugar, com 41 pontos. Já o Freiburg é o 13º, com 33.