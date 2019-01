Barcelona supera PSG e Juventus e anuncia a contratação do meia De Jong, do Ajax

O Barcelona venceu uma disputa com outros grandes clubes da Europa, como o Paris Saint-Germain e a Juventus, e anunciou nesta quarta-feira a contratação do meia holandês Frenkie De Jong, de 21 anos, que joga atualmente no Ajax. O custo da transferência é de 75 milhões de euros (mais de R$ 321 milhões), mais cerca de 11 milhões de euros (mais de R$ 47 milhões) em variáveis.

Com as presenças do presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, e do CEO do clube, Òscar Grau, em Amsterdã, De Jong assinou um contrato de cinco temporadas até junho de 2024. Ele continuará jogando pelo Ajax nesta temporada e só vai se apresentar ao novo time no dia 1.º de julho.

“Com a chegada de Frenkie de Jong adicionamos talento, juventude e estilo Barça ao nosso projeto esportivo. Estamos convencidos de que ele será uma parte fundamental da nossa equipe para os próximos anos. Bem-vindo, Frenkie”, declarou Josep Maria Bartomeu.

De Jong será o 20.º jogador holandês a atuar no Barcelona, em uma ligação que se iniciou com Johan Cruijff. No Ajax, o meia participou de 65 partidas até o momento, anotando seis gols e dando 10 assistências. Seu bom desempenho o fez ser convocado pela seleção holandesa, onde já participou de cinco jogos.

Nesta temporada, De Jong se tornou um dos principais jogadores na campanha do time que avançou às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa – enfrenta o Real Madrid, atual tricampeão – e que disputa ponto a ponto a liderança do Campeonato Holandês contra o PSV Eindhoven.