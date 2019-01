Barcelona ganha em casa e volta a ter 5 pontos de distância na ponta do Espanhol

O Barcelona não deu chances para o azar e para seus rivais na luta pelo título do Campeonato Espanhol. Neste domingo, no estádio Camp Nou, em Barcelona, derrotou o Leganés por 3 a 1, pela 20.ª rodada, e voltou a ter cinco pontos de diferença para o segundo colocado, que é o Atlético de Madrid. Com 46 pontos, o clube catalão tem também uma vantagem considerável para o grande rival Real Madrid, que está em terceiro lugar com 36.

Só que o jogo neste domingo não foi tão fácil como o placar pode sugerir. Com o craque argentino Lionel Messi no banco de reservas e entrando no segundo tempo, o time catalão penou para conseguir a vitória. Titular o duelo inteiro, o meia Philippe Coutinho mais uma vez ficou devendo. O brasileiro esteve longe de brilhar e, de quebra, viu o seu principal concorrente por uma posição entre os 11 iniciais, Dembelé, marcar e atuar bem.

Em campo, o Barcelona teve mais posse de bola e tocou bastante procurando espaços na defesa do Leganés, mas pouco criou de efetivo no primeiro tempo. Só aos 32 minutos conseguiu marcar. Dembelé tocou para o lateral Jordi Alba na esquerda, recebeu o cruzamento na área e bateu de primeira com o pé direito.

Na segunda etapa, a lentidão do Barcelona custou caro. Aos 11 minutos, o Leganés conseguiu empatar no lance em que En-Nesyri foi lançado pela direita nas costas de Alba e cruzou na medida para Braithwaite na pequena área deixar tudo igual. Com o 1 a 1, o técnico Ernesto Valverde resolveu colocar Messi em campo e ele fez a diferença. Aos 25, o argentino chutou da entrada da área e Suárez fez o segundo no rebote do goleiro. Nos acréscimos, aos 47, o próprio craque fez o seu e decretou a vitória.

OUTROS JOGOS – A rodada deste domingo teve a realização de mais quatro partidas. A de maior destaque foi a vitória do Betis por 3 a 2 sobre o Girona, em Sevilha, que o manteve na sétima colocação com 29 pontos, dois atrás do Getafe – que abre a zona de classificação à próxima edição da Liga Europa.

Na parte de baixo da tabela de classificação, Villarreal e Rayo Vallecano não venceram e permaneceram na zona de rebaixamento. O primeiro ficou no 1 a 1 contra o Athletic Bilbao, em casa, e está na 19.ª e penúltima posição com 18 pontos. Tem dois a menos que o time de Madri, que empatou por 2 a 2 contra a Real Sociedad como mandante. O Celta é o primeiro fora da degola com 21 pontos.

Por fim, o Levante derrotou o Valladolid por 2 a 0, em Valência. O time da casa subiu para a 10.ª colocação, com 26 pontos. O visitante, que é presidido pelo ex-atacante brasileiro Ronaldo Fenômeno, ocupa a 15.ª posição, com 22.