Barcelona anuncia contratação de jovem zagueiro francês para a próxima temporada

O Barcelona anunciou nesta terça-feira uma nova contratação, já pensando na próxima temporada do futebol europeu. O clube catalão acertou com o zagueiro Jean-Clair Todibo, de apenas 19 anos, considerado uma das principais promessas francesas para a posição. O jogador se apresentará ao time espanhol somente no meio do ano.

“Uma de suas principais qualidades é sua grande potência física, e se destaca também por um bom jogo aéreo. No mais, domina com perfeição o jogo de posse de bola. Com 19 anos, o francês é uma das promessas mais destacáveis do futebol europeu, considerado um dos melhores defensores jovens e com mais projeção do continente”, considerou o Barcelona.

Em sua análise, o time espanhol explicou que Todibo “conta com uma boa saída de bola atrás” e pode atuar também como volante. O próprio jogador já chegou a dizer que se “inspirava muito em Pirlo como volante e em Thiago Silva como zagueiro”.

Todibo nasceu na Guiana Francesa e chegou ao Toulouse em 2016. Ele estreou como profissional nesta temporada e já disputou 10 partidas pelo clube, todas como titular, tendo marcado um gol. Trata-se de um reforço para o setor mais frágil do elenco do Barcelona, que já havia contratado o colombiano Murillo para a mesma função.