Barbieri comemora fim do jejum de vitórias do Flamengo contra o Atlético-MG

Mais do que a liderança na tabela do Campeonato Brasileiro, o técnico do Flamengo, Mauricio Barbieri, destacou a importância de encerrar o tabu contra o Atlético-MG. O time rubro-negro derrotou a equipe mineira por 1 a 0 no estádio Independência e colocou fim ao jejum de mais de meio século sem vitórias contra o adversário no local.

“Jogo muito difícil. Há 65 anos o Flamengo não vencia o Atlético-MG no Horto. Temos que valorizar essa vitória. Vitória fundamental. Muito difícil. Atlético estava com 100% em casa. Estamos muito satisfeitos com o resultado”, disse.

O triunfo levou o Flamengo à ponta da tabela, com 14 pontos, um a mais do que o Atlético-MG, que caiu para o segundo lugar. Barbieri pediu aos jogadores que não se acomodem e acredita que a equipe ainda pode evoluir na competição. “Ainda precisamos de alternativas para mudar o jogo. A pressão é muito grande. Perdemos jogadores como Everton e Guerrero”, disse.

O gol da vitória foi marcado por Everton Ribeiro após ótima arrancada e assistência de Vinicius Junior. Agora, o treinador avisou que o elenco precisa de descanso já de olho no duelo contra o Bahia, quinta-feira, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

“Fizemos 13 jogos nos últimos 42 dias. Teve uma série de viagens. Voltamos quinta ao Rio e viajamos sexta. Vitória muito importante, mesmo não tendo fazendo o jogo que esperávamos. Mérito também do Atlético-MG. Fizemos alguns ajustes. Vitória importante pela liderança”, finalizou Barbieri.