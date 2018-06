Barbieri celebra vitória do líder Flamengo: ‘Alinhamos rendimento e resultado’

O técnico Maurício Barbieri exibiu satisfação com o desempenho do Flamengo na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, domingo, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Na sua avaliação, o time correu poucos riscos, mesmo diante de um adversário de peso, e teve o controle do jogo, alinhando, nas suas palavras, “desempenho e resultado”.

“Enfrentamos o atual campeão, uma equipe que tem anos trabalhando de uma mesma maneira e muito forte. Fizemos um excelente jogo, tivemos boas chances, ótimo desempenho, alinhamos rendimento e resultado. Estou muito satisfeito. Foi dentro do que imaginávamos que o confronto seria. Achamos que eles iriam agredir mais e propor mais o jogo, mas foi mérito nosso pelas transições rápidas. Tivemos paciência com a bola no pé, criamos espaços e conseguimos impedir um descontrole durante a partida. Soubemos lidar bem com isso para sairmos com a vitória”, disse o técnico.

O triunfo de domingo levou o Flamengo aos 20 pontos, na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, e, nesse momento, com quatro de vantagem para os times mais próximos na classificação. O desempenho referenda o trabalho de Barbieri, que dividiu os méritos com os jogadores, apontando evolução da equipe mesmo sem muito tempo para treinos.

“Fomos ao campo do Ninho ontem (sábado), mas só marcamos espaços, falamos da movimentação e da marcação. Quase um ensaio sem bola. Fico muito satisfeito pelo grau de entendimento e assimilação para aplicar isso no jogo. Existe uma harmonia e sinergia muito grande. Apesar do pouco tempo entre os jogos, estamos até melhorando em cada um”, afirmou.

Autor do gol da vitória do Flamengo, Felipe Vizeu saiu do banco de reservas para substituir Henrique Dourado e teve o seu desempenho exaltado por Barbieri, especialmente pelo comprometimento, pois já está negociado com a Udinese, mas foi decisivo para o triunfo.

“O Henrique Dourado fez um bom primeiro tempo e teve um rendimento até maior do que nos outros jogos. Antes dele errar o passe, já havíamos definido que faríamos a troca por sentirmos que era o melhor. O Vizeu saiu do banco e mostrou como estamos todos focados e conectados para fazermos um bom trabalho. Fico feliz por ele, que teve uma lesão e ficou um tempo fora, mas vinha treinando bem para nos ajudar. Ele está de saída, mas disse que é um desejo grande ajudar a equipe nessa reta final”, elogiou.

O Flamengo voltará a jogar na quinta-feira, quando fará clássico com o Fluminense no Mané Garrincha, pela décima rodada do Brasileirão. “Ao longo desses jogos tivemos muitos desfalques, mas mantivemos um padrão de qualidade. Vamos seguir essa linha, sabemos que será um jogo complicado. É difícil, mas vamos buscar a vitória”, concluiu Barbieri.