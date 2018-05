Balbuena lamenta falta de efetividade e minimiza derrota do Corinthians

Capitão do Corinthians na derrota por 1 a 0 para o Millonarios, nesta quinta-feira, na Arena, pela Libertadores, o zagueiro Balbuena destacou o fato de a equipe ter conseguido criar boas oportunidades de marcar, mas parado nas mãos de Fariñez. Ele lamentou a falta de efetividade.

“Criamos várias situações para marcar, mas o goleiro fez ótima defesa e a bola não quis entrar hoje (quinta-feira). A gente fica chateado, mas estamos classificados”, destacou o paraguaio. “Temos que melhorar nesse tipo de jogo”, completou, em entrevista para a Fox Sports.

O defensor minimizou a troca de Osmar Loss por Fábio Carille, que foi para o Al-Wehda, da Arábia Saudita. “A gente não tem que pensar em nada. Temos que respeitar como respeitávamos o Carille. Sabemos da qualidade do Osmar e o grupo é bom”, completou o defensor.

Apesar da derrota, o Corinthians terminou a fase de grupos como líder do grupo 7, com dez pontos. O adversário das oitavas será conhecido em sorteio que será realizado no dia 4 de junho. Todos os primeiros colocados ficarão de um lado do sorteio e os segundos em outro.

Passaram em primeiro dos grupos os seguintes times: Grêmio, Colo-Colo, Libertad, River Plate, Cruzeiro, Santos, Corinthians e Palmeiras. Em segundo ficaram Cerro Porteño, Atlético Nacional, Atlético Tucumán, Flamengo, Racing, Estudiantes, Independiente e Boca Juniors.