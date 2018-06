Balbuena e Jadson não garantem permanência no Corinthians

Dois dos principais jogadores do Corinthians e alvos de sondagens de diversos clubes, Balbuena e Jadson preferiram evitar falar do futuro e não asseguraram a permanência na equipe após a Copa do Mundo. Ao serem questionados sobre a possibilidade de negociação, o zagueiro e o meia afirmaram que ainda não sabem o que pode acontecer.

“É difícil falar (se vai permanecer no clube). Não sei se vou estar vivo amanhã, depois de amanhã, ninguém pode cravar o futuro. Antes de renovar, eu não cravava que ia renovar e depois de renovar falo a mesma coisa. Posso falar que vou ficar, amanhã saio e fico como mentiroso. Ou o contrário. O futuro é muito incerto, tento pensar no meu trabalho aqui”, disse o paraguaio, que tem contrato até 2021. Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians / Divulgação

O atacante Jô, antes de deixar o Corinthians, adotava postura e até declarações muito parecidas com a de Balbuena quando questionado sobre seu futuro. Até que, no final do Brasileirão, ele acertou com o Nagoya Grampus e deixou o clube brasileiro.

Quanto a Jadson, a situação é ainda mais delicada, já que o meia de 34 anos tem contrato só até o fim do ano. No fim de junho, ele já pode negociar com outro time e sair de graça.

“Tenho uma identificação com o Corinthians e tenho uma história aqui. Sou feliz aqui e todos me respeitam. É um momento legal que vivo esse ano e vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei, só o futuro sabe”, desconversou o meia.

Além de Balbuena e Jadson, outros jogadores também estão especulados como candidatos a negociação nas próximas semanas. Quem tem destino certo é o volante Maycon. Ele irá se apresentar ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, após a Copa do Mundo.