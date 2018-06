Bahia busca o empate com o Botafogo por 3 a 3, mas segue na zona de rebaixamento

Em jogo recheado de alternativas, o Bahia esteve atrás do placar três vezes, mas foi buscar a desvantagem e ficou no empate com o Botafogo por 3 a 3, neste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da igualdade final foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo com o meia argentino Allione.

O resultado não diminuiu a má fase do Bahia no Brasileirão. O time baiano vinha de quatro derrotas seguidas, chegando ao quinto jogo sem vencer e permanecendo na zona de rebaixamento, em 19.º e penúltimo lugar, com nove pontos. Sem perder há três jogos, o Botafogo é o 12.º colocado com 14.

Sob o comando do interino Cláudio Prates, o Bahia tentou dar mostras que os dias ruins do Brasileirão ficaram para trás no início da partida. Aos dois minutos, após cobrança de escanteio, Tiago e Lucas Fonseca assustaram Jefferson e animaram a torcida. A animação dela se transformou em decepção aos 11, quando o Botafogo abriu o placar em sua primeira chegada ao campo de ataque.

Marcinho apareceu pela direita e colocou na área. Tiago não conseguiu fazer o corte e Rodrigo Lindoso ficou com a sobra. Completamente livre, o volante rolou para o atacante Kieza completar para as redes. O gol deixou o time da casa ainda mais nervoso e pressionado. Desta forma, o Botafogo conseguiu jogar de forma equilibrada, marcando e esperando um erro do adversário para ampliar o placar.

A estratégia durou boa parte do primeiro tempo. Usando a ligação direta, empurrou o adversário para trás e teve boas oportunidades para empatar. Aos 28 minutos, Jefferson teve que aparecer para defender finalização à queima-roupa de Élber. No final da primeira etapa, nova pressão do Bahia. Depois de dar lindo drible em Marcelo Benevenuto, Élber ficou de cara para o gol e finalizou, novamente parando no goleiro carioca. No rebote, Régis bateu forte. A bola tinha endereço, mas Igor Rabello fez o desvio para escanteio.

De tanto insistir, os donos da casa empataram antes do intervalo. Já nos acréscimos, o árbitro paulista Leandro Bizzio Marinho marcou pênalti de Aguirre em cima de Lucas Fonseca em cobrança de escanteio. O atacante botafoguense tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o time carioca com 10 jogadores. Régis foi para a batida, mostrou categoria ao mandar no ângulo e deixou tudo igual, aos 48 minutos.

Em vantagem numérica, o Bahia tinha tudo para ir para cima no começo da segunda etapa, tanto é que voltou com Vinícius na vaga do volante Elton. No entanto, quem marcou logo após o intervalo foi o Botafogo. Aos cinco minutos, Léo Valencia levantou para área e Kieza subiu livre para completar de cabeça para o fundo das redes.

O duelo seguiu com a mesma cara do primeiro tempo. O Botafogo se fechava bem e o Bahia tropeçava nas próprias limitações para chegar ao campo de ataque. Em um dos raros momentos de desconcentração da defesa visitante, os donos da casa conseguiram empatar. Élber recuperou a bola no campo de ataque, arrancou pela direita e cruzou para trás, encontrando Vinícius livre de marcação. O meia encheu o pé e não deu chances para Jefferson, aos 28 minutos.

O cenário era completamente favorável ao Bahia. Cada vez mais ofensivo, o time baiano não conseguiu transformar a pressão em gol e viu a precisão do Botafogo. Aos 38 minutos, em falta frontal, Leo Valencia cobrou com muita categoria e acertou o ângulo de Douglas.

Na base da pressão, o Bahia conseguiu empatar pela terceira vez no jogo aos 48 minutos com Allione. Ele aproveitou cruzamento de Nino Paraíba e testou no meio da defesa botafoguense.

Os dois times voltam a campo nesta quarta-feira para disputar o último jogo antes da parada para a Copa do Mundo na Rússia. Pela 12.ª rodada, o Botafogo recebe o Atlético Paranaense, às 21 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Um pouco mais tarde, às 21h45, o Bahia recebe o Corinthians, novamente na Arena Fonte Nova.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 3 x 3 BOTAFOGO

BAHIA – Douglas; Nino Paraíba, Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Gregore (Geovane Itinga), Elton (Vinícius), Zé Rafael e Régis (Allione); Élber e Kayke. Técnico: Cláudio Prates (interino).

BOTAFOGO – Jefferson; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso (Marcelo), Matheus Fernandes e Leo Valencia; Rodrigo Pimpão (Luiz Fernando), Aguirre e Kieza (Brenner). Técnico: Alberto Valentim.

GOLS – Kieza, aos 12, e Régis (pênalti), aos 48 minutos do primeiro tempo; Kieza, aos 5, Vinícius, aos 28, Leo Valencia, aos 38, e Allione, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Régis, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Elbér e Kayke (Bahia); Moisés e Leo Valência (Botafogo).

CARTÃO VERMELHO – Aguirre (Botafogo).

ÁRBITRO – Leandro Bizzio Marinho (SP).

RENDA – R$ 189.549,00.

PÚBLICO – 12.479 pagantes.

LOCAL – Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).