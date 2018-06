Avião da Arábia Saudita sofre pane e tem princípio de incêndio em viagem a Rostov

A seleção da Arábia Saudita levou um susto nesta segunda-feira, no voo de mais de 1.000 km de Moscou com destino a Rostov, onde a equipe enfrenta o Uruguai nesta quarta, às 12 horas (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia. De acordo com a Federação Saudita de Futebol, houve um problema técnico que fez uma das asas do avião pegar fogo.

A falha técnica não passou de um susto e, conforme informou a entidade saudita pelas redes sociais, os jogadores conseguiram desembarcar em segurança no hotel em que ficarão hospedados em Rostov antes do duelo.

“A Federação de Futebol da Arábia Saudita gostaria de assegurar que todos os jogadores da seleção nacional estão seguros, depois de uma falha técnica em um dos motores do avião que acaba de aterrissar no aeroporto de Rostov. Agora eles estão indo em segurança para a concentração”, comunicou a federação.

Goleada por 5 a 0 pela seleção anfitriã no jogo de abertura do Mundial, a Arábia Saudita, que integra o Grupo A, precisa vencer o Uruguai para manter vivas as chances de se classificar às oitavas de final do torneio.