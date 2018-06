Auxiliar da seleção revela preocupação com bola parada da Suíça em treino

O técnico Tite comandou nesta sexta-feira o último treino da seleção brasileira em Sochi, antes da viagem para Rostov, onde estreará na Copa do Mundo diante da Suíça. O trabalho foi fechado à imprensa e escondeu alguns detalhes planejados pelo treinador para este domingo.

Uma das principais novidades foi a presença de Fred, que vive fase final de recuperação de lesão no tornozelo direito. E de acordo com o auxiliar-técnico de Tite, Cléber Xavier, a atividade serviu para alertar o Brasil para alguns pontos positivos da Suíça, como as jogadas de bola parada.

“Hoje, a gente fez um treino que chamamos de ‘invisível’, trabalhando estratégias ofensivas e defensivas. Trabalhamos a bola parada defensiva, dentro do padrão e da ideia da Suíça nestas bolas, com as cobranças do Shaqiri e do (Ricardo) Rodríguez. Trabalhamos escanteios, bolas laterais e faltas frontais”, revelou em entrevista ao site da CBF.

De acordo com Cléber Xavier, trata-se de um trabalho realizado a cada jogo, para habituar os jogadores brasileiros ao adversário. “A ideia é fazer jogo a jogo um trabalho. Fizemos isso já contra a Croácia, a Áustria e, agora, com a Suíça. Amanhã, fazemos os últimos acertos, damos um pouco mais de intensidade. Fizemos nossa tática de bola parada ofensiva e nos preparamos para o jogo.”

A seleção brasileira encara a Suíça às 15 horas (de Brasília), na Arena Rostov. No Grupo E da Copa, a seleção ainda vai encarar na primeira fase a Costa Rica, sexta-feira que vem, em São Petersburgo, e a Sérvia, dia 27, em Moscou.