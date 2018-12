Auxiliar confirma Cruzeiro com time reserva na rodada final do Brasileirão

O auxiliar técnico do Cruzeiro, Sidnei Lobo, confirmou nesta sexta-feira que a equipe mineira jogará com os reservas na rodada final do Brasileirão. No domingo, o campeão da Copa do Brasil vai enfrentar o Bahia, no estádio Pituaçu, em Salvador.

“A ideia é essa, é o último jogo do campeonato, é a oportunidade de você ver aqueles atletas que tiveram pouco tempo para jogar e para mostrar um melhor futebol, para o torcedor conhecer”, disse o auxiliar, que mais uma vez vai substituir Mano Menezes, afastado para tratamento médico.

Sidnei Lobo não confirmou quais mudanças vai fazer na equipe, mas indicou que os titulares já devem sair de férias no fim de semana. “Esse jogo eu vou fazer alterações, quero ver esses atletas jogarem mais e ter noção clara. Não só minha, mas da comissão para a gente possa contar com eles na próxima temporada.”

As maiores apostas para o jogo devem ser o volante Ederson, o lateral Patrick Brey e o zagueiro Cacá, jovens jogadores que serão observados mais de perto pela comissão técnica. “É a oportunidade de dar oportunidade a quem está chegando. O próprio Ederson, que vai jogar, além do Patrick, e aqueles que vão ficar no banco, como Laércio, Rafael. É o momento que eles podem abraçar e, daqui a pouco, vão mostrar coisas que no treino a gente não vê.”

Sem seus principais jogadores, o time mineiro deve ser escalado neste domingo com Rafael; Ezequiel, Manoel, Cacá e Patrick Brey; Lucas Romero, Lucas Silva e Ederson; David, Raniel e Sassá.

Sem ambições nesta reta final do Brasileirão, o Cruzeiro ocupa a oitava colocação da tabela, com 52 pontos. A equipe cruzeirense tem vaga garantida na fase de grupos da Copa Libertadores de 2019 por conta do título da Copa do Brasil.