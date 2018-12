Autor do gol do Atlético-PR, Pablo revela lesão e espera jogar 2º duelo da final

Autor do gol do Atlético-PR no empate por 1 a 1 diante do Junior Barranquilla, nesta quarta-feira, na Colômbia, o atacante Pablo foi substituído aos 15 minutos da etapa complementar para dar lugar a Rony. Após o apito final, o jogador revelou ter jogado no sacrifício após sentir uma lesão na partida frente ao Flamengo, no último sábado, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

“Sofri uma lesão na partida contra o Flamengo e senti algo mais forte (contra o Junior Barranquilla). Passei por alguns exames aqui (na Colômbia) e consegui suportar bem em campo. Muito feliz pelo gol. Agora é iniciar o tratamento para jogar a final, pois é uma partida muito importante na história do clube”, afirmou o atacante.

O empate foi comemorado pelo clube paranaense, que viu o Junior Barranquilla perder um pênalti aos 27 minutos do segundo tempo. O resultado fez com que Pablo mostrasse otimismo para o duelo de volta, na próxima quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba.

“É um momento único em nossas vidas. Vamos fazer uma partida especial para o Atlético-PR e para todos nós. Esperamos em Curitiba conquistar um grande resultado e ser campeão”, concluiu Pablo.

Com o empate por 1 a 1 na Colômbia, o Atlético-PR precisará vencer por qualquer placar para conquistar o seu primeiro título internacional na história. Outro empate, independente do número de gols, levará o jogo para a prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.