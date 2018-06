Autor de gol contra da Nigéria, volante Etebo retoma confiança: ‘Cabeça erguida’

Autor de gol contra na derrota para a Croácia por 2 a 0 na estreia da Copa do Mundo, o volante da Nigéria Oghenekaro Etebo parece ter superado o episódio e, mais do que isso, tem dado força para os companheiros na sequência do Mundial.

Em frase de incentivo, que também teve como alvo os torcedores africanos, o jogador do Las Palmas prevê recuperação da equipe no segundo jogo do Grupo D, neste sábado, às 12 horas (de Brasília), contra a Islândia.

“Nós perdemos, mas ainda existe brilho lá fora. Cabe a nós mantermos a cabeça erguida e ficarmos muito focado no próximo jogo e trabalhar no que temos que fazer para nos qualificar”, disse Etebo, cuja frase foi publicada pela Federação Nigeriana de Futebol nas redes sociais.

CAMISA MAIS BONITA – Enquanto os africanos treinam para encarar a Islândia e se recuperar na sequência da Copa, a camisa da seleção da Nigéria foi eleita a mais bonita do Mundial em enquetes feitas pelo Twitter Moments do Brasil (@MomentsBrasil) e em espanhol (@MomentsES).

A disputa, que contou com voto dos internautas, foi feita como ocorre no Mundial da Rússia: 32 seleções divididas em oito grupos, com as duas mais votadas de cada chave classificadas à fase de mata-mata. Ao todo, foram 23 enquetes que, juntas, somaram quase 2 milhões de votos de fanáticos do Brasil, Argentina, México, Colômbia e Espanha. Na final, a camisa da Nigéria venceu a verde-amarela do Brasil com 56% dos votos.