Autor de 3 gols, Fred agradece assistências e comemora ‘dia especial’ no Cruzeiro

Fred definiu o dia 31 de março de 2019 como “especial”. Diante do clube pelo qual foi revelado, o atacante marcou os três gols da vitória do Cruzeiro sobre o América-MG, por 3 a 2, no Independência, pela ida da semifinal do Campeonato Mineiro.

Agora artilheiro isolado do Estadual, com dez gols, Fred levou para casa a bola da partida e não escondeu a felicidade por ter colocado o Cruzeiro ainda mais próximo da final. O time celeste pode perder para o rival no jogo de volta até por um gol de diferença no próximo sábado, no Mineirão.

“É um dia especial. Muito feliz pelos três gols e mais ainda pela vitória, que amplia a nossa vantagem. Queria agradecer também os companheiros pelos passes açucarados que me deram”, disse Fred, se referindo a Egídio, Robinho e Marquinhos Gabriel.

Antes do jogo de volta da semifinal, o Cruzeiro entra em campo na quarta-feira, contra o Emelec, no Equador, pela terceira rodada do Grupo B da Copa Libertadores. O time é o líder isolado da chave, com seis pontos. E deve ter força máxima, segundo o técnico Mano Menezes.