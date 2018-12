Auto Escola São Vito leva o título da Sênior da Copa Mag Sac

O Auto Escola São Vito/Elmmo Instalações Industriais é o campeão da Copa Mag Sac, na categoria Sênior. Na final, a equipe derrotou o Auto Elétrica/Brasil Coco Verde por 2 a 1, na última sexta-feira. A competição aconteceu na Sede Náutica do Rio Branco, em Americana.

Os dois gols do Auto Escola São Vito/Elmmo Instalações Industriais foram marcados por Nilton. Oscar anotou o único tento do Auto Elétrica/Brasil Coco Verde. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Além do título, o campeão teve o goleiro menos vazado: Evinha, que levou 36 gols. André, do AgroPet Mundo Animal, foi o artilheiro do campeonato, com 34 gols.

O Auto Escola São Vito/Elmmo Instalações Industriais precisou se superar ao longo da Copa Mag Sac. Como não ficou entre os dois primeiros na fase classificatória, a equipe teve de passar pela repescagem.

O time venceu o Patrimonium Confecções/Posto 7 por 4 a 3 e goleou o Etiquetas Americana/LF9 Eventos por 5 a 0. Na sequência, nas semifinais, o campeão eliminou o Z Sport/Toco Representações, com uma vitória por 1 a 0.

Na categoria Jovens, o título está entre Jr. Duarte Imobiliária e Alumaquinas/Pakmatic. Os dois garantiram vaga na decisão neste sábado, nas semifinais.

O Jr. Duarte Imobiliária bateu o L&L Express/Bar Rio Branco por 2 a 1, enquanto o Alumaquinas/Pakmatic superou o Viação Lima & Silva/DM Treinamento Funcional com um triunfo por 4 a 2. A final será no próximo sábado, a partir das 16 horas.