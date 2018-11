Auto Elétrica Brasil avança à semi da Sênior na Copa Mag Sac

O Auto Elétrica Brasil/Coco Verde venceu o Max Imóveis/Casa do Construtor por 2 a 1, nesta quarta-feira (31), e assegurou classificação antecipada para as semifinais da Copa Mag Sac. O jogo foi válido pela 18ª rodada da categoria Sênior. O campeonato acontece na Sede Náutica do Rio Branco, em Americana.

Ainda falta uma rodada para o fim da primeira fase. Conforme o regulamento da competição, os dois melhores classificados avançam diretamente para as semifinais. Os outros times disputarão uma repescagem.

Líder do torneio, o Auto Elétrica Brasil/Coco Verde tem 33 pontos e não pode mais ser ultrapassado pelo terceiro colocado, o Agropet Mundo Animal, que soma 29 pontos. A segunda posição é do Z Sport/Toco Representações, com 32 pontos.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A disputa pela segunda vaga direta está entre Z Sport/Toco Representações e Agropet Mundo Animal. A definição será na próxima segunda-feira (5), na 17ª rodada, que estava inicialmente marcada para 25 de outubro, mas acabou adiada por conta de chuva.

Na classe Intermediária, a primeira colocação segue ocupada pelo Supermercado Salto Grande, que sofreu sua primeira derrota na última terça, para o Spazio Beach B/Bar do Brajeon, por 3 a 2. As equipes se enfrentaram pela nona rodada.

COPA MAG SAC

18ª rodada da categoria Sênior

Quarta (31/10)

Patrimonium Confecções/Posto Sete 4 x 3 AgroPet Mundo Animal

Amantex Confecções/Tardivel Tecidos 4 x 0 Microgestão Sistemas/Bambolê Uniformes

Escritório Lex 3 x 3 Z Sport/Toco Representações

Auto Elétrica Brasil/Coco Verde 2 x 1 Max Imóveis/Casa do Construtor

Etiquetas Americana/LF9 Eventos 2 x 4 Auto Elétrica São Vito/Elmmo Instalações Industriais

9ª rodada da categoria Intermediária

Terça (30/10)

Spazio Beach B/Bar do Brajeon 2 x 3 Supermercado Salto Grande

Posto Sete 7 x 3 Rio Branco

Spazio Beach A 3 x 1 Pet Shop Padovani/Toco Representação