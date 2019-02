Augsburg bate Mainz, encerra jejum e respira na luta contra o descenso no Alemão

Pressionado em razão do longo jejum de vitórias, o Augsburg ganhou fôlego na briga contra o rebaixamento no Campeonato Alemão ao derrotar o Mainz neste domingo, em casa, na WWK Arena, por 3 a 0, em duelo da 20.ª rodada da competição.

O triunfo em casa, conquistado com certa facilidade, encerra uma duradoura e incômoda série de jogos sem vitórias que durou dez rodadas e pouco mais de três meses. O último triunfo na competição havia sido em 27 de outubro sobre o Hannover, em duelo ainda da nona rodada.

Apesar do período considerável sem vitórias, o Augsburg não estava na zona de rebaixamento. Com o resultado positivo, o time está na 15ª colocação, com 18 pontos. O Mainz é o 11º e soma 27 pontos.

O atacante islandês Alfred Finnbogason fez os três gols da partida e foi o grande responsável pela vitória. Finnbogason anotou os dois primeiros em cobranças de pênalti – a segunda penalidade foi analisada pelo VAR – e selou o triunfo em conclusão precisa depois de contra-ataque rápido.

No outro jogo deste domingo, que finalizou a rodada, o Stuttgart, 16º colocado, com 15 pontos, desempenho que o levaria a disputar uma repescagem para seguir na elite, empatou em casa com o Freiburg por 2 a 2. O time mandante vencia a partida até os 45 minutos do segundo tempo, quando levou o empate. O Freiburg é o 13º colocado e tem 22 pontos.