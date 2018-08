Audiência apresenta rescisão de contrato sem assinatura de Muller

A rescisão do contrato entre o técnico Luiz Muller e o São Carlos não tem a assinatura do treinador. O documento foi visto pelo TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo) nesta segunda-feira, em audiência. As informações são de Éder Duarte, advogado do Rio Branco. Se o tribunal constatar alguma irregularidade, o Tigre pode se salvar do rebaixamento para o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual.

Nem Muller e nem nenhum representante do São Carlos compareceram na sessão, que tratou justamente sobre o rompimento do vínculo entre as partes. Foto: Arquivo / O Liberal

Com base na audiência, o TJD vai elaborar um despacho. O documento será analisado pela Procuradoria do TJD, que poderá encaminhar ao tribunal uma denúncia contra o São Carlos.

Segundo a assessoria de imprensa da FPF (Federação Paulista de Futebol), Muller tinha sido intimado pelo TJD. Ao LIBERAL, ele disse que soube da audiência na sexta-feira, mas tinha um compromisso em Santa Catarina e não pôde desmarcá-lo.

O técnico também confirmou que não assinou a rescisão do contrato com o São Carlos e que ainda tem verbas trabalhistas a receber do clube.

O CASO

O departamento jurídico do Tigre havia protocolado no TJD uma denúncia em que acusa o São Carlos de ter registrado irregularmente o treinador Omar Curi. Ele dirigiu o time nas três últimas rodadas da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3 deste ano.

O argumento riobranquense é de que o São Carlos não tinha quitado os débitos trabalhistas de Muller, que comandava a equipe antes de Curi. O Rio Branco se ampara no artigo 24 do regulamento da competição. O trecho aponta que os times que trocarem de técnico durante o campeonato precisam comprovar o acerto das verbas trabalhistas do profissional dispensado.

Com Omar Curi no comando, o São Carlos conquistou nove pontos. Os advogados do Tigre acreditam que, se a denúncia for acatada pelo TJD, o clube americanense poderá se livrar do rebaixamento, pois o São Carlos poderia perder os esses pontos e, assim, seria ultrapassado pelo Rio Branco na classificação.