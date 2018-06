Atrás de tranquilidade no Brasileirão, Vitória tenta surpreender o Corinthians

O triunfo sobre a Chapecoense por 1 a 0, na última quarta-feira, tirou o Vitória da zona de rebaixamento, mas ainda não deu a tranquilidade que o técnico Vagner Mancini busca para a temporada. Neste sábado, às 21 horas, o time baiano enfrenta o Corinthians na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 11 pontos, o clube segue ameaçado pela degola, mas depende apenas de si para manter o bom momento.

“Estamos numa competição onde o importante é a regularidade, o que nos obriga a pontuar em todas as rodadas. Temos mantido esta proposta, apesar dos problemas que temos enfrentado com a perda de muitos jogadores ou por suspensão, ou por lesão”, lamentou Vagner Mancini.

Apesar da vitória reabilitadora, que em parte apagou a goleada anterior sofrida diante do Santos por 5 a 2, o time vai ter mudanças. Rodrigo Andrade, que cumpriu suspensão na última partida, volta para o time titular. Ramon, que jogou improvisado como volante para suprir a ausência do companheiro, retorna para o banco de reservas.

No gol, Elias assume a vaga de Ronaldo. O goleiro, que está emprestado pela Chapecoense, não pôde atuar na última quarta-feira por força de contrato. No restante, o time não deve ter nenhuma mudança.

O que tem preocupado Vagner Mancini é a falta de opções no elenco, que sofre com uma onda de jogadores machucados. A lista realmente é longa. O volante Fillipe Soutto e o atacante Jonatas Belusso seguem no trabalho de transição e não viajaram com o grupo para São Paulo. Mesma situação de Willian Farias, José Welison, Bryan, Juninho e Walisson Maia, que ainda tratam de lesões e são desfalques certos.