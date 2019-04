Atordoado, Levir minimiza goleada e vê ‘críticas exageradas’ ao Atlético-MG

A goleada sofrida pelo Atlético-MG por 4 a 1 para o Cerro Porteño, nesta quarta-feira, em Assunção, deixou o técnico Levir Culpi atordoado a ponto de cometer algumas gafes na entrevista coletiva. Durante algumas respostas, o treinador atleticano chamou o Cerro Porteño de Peñarol e, ao comentar sobre a final do estadual diante do Cruzeiro, trocou Campeonato Mineiro pelo Gaúcho.

Em relação ao jogo desta quarta-feira, Levir não conseguiu explicar os quatro gols sofridos pelo Atlético-MG em um espaço de 13 minutos. O treinador ainda culpou “críticas exageradas” pelo desempenho aquém do esperado.

“Foi uma coisa meio estranha. Deu um pânico no time e reverter um resultado de 4 a 1 é muito difícil. Às vezes as críticas são exageradas e atrapalham o desenvolvimento do time”, afirmou, em tom desculpa.

Na terceira colocação do Grupo E, com três pontos, o Atlético-MG precisa vencer Nacional (casa) e Zamora (fora), além de torcer por uma derrota do time uruguaio para o Cerro Porteño, na última rodada para avançar às oitavas de final dependendo do saldo de gols. Na prática, está praticamente eliminado.

Como a classificação para a próxima fase da Libertadores ficou praticamente impossível, o Atlético volta suas atenções para a final do Mineiro contra o Cruzeiro. O jogo de ida será neste domingo, às 16 horas, no Mineirão. Levir Culpi rasgou elogios ao rival, mas se mostrou confiante na conquista de um resultado positivo.

“Vamos enfrentar um time mais estruturado que o Atlético. Eles têm um treinador que está no comando há três anos e ainda fazem grandes contratações. Mas por que não é possível vencê-los? O time tem que entrar com essa cabeça. Quem não souber liderar com isso não pode trabalhar no futebol”, encerrou o técnico.

Levir, porém, corre o risco de chegar em Belo Horizonte e ser demitido, desejo da maior parte da torcida atleticana.