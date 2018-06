Atlético-PR segue pressionado e continua com baixas importantes contra o Sport

A crise apertou de vez no Atlético Paranaense. A derrota por 3 a 1 para o América-MG, em Belo Horizonte, na última rodada, colocou o time do técnico Fernando Diniz na berlinda, com nove pontos, brigando contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Só que a chance de recuperação é novamente fora de casa. Nesta quarta-feira, às 21 horas, enfrenta o Sport, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 10.ª rodada, e o treinador tem problemas para escalar o time titular.

Com quatro derrotas, três empates e apenas duas vitórias na competição, o time paranaense somou nove pontos em nove jogos e passou a brigar contra o rebaixamento. Nos últimos seis duelos só marcou cinco gols e todas saíram de bola parada.

Dentro de campo, Fernando Diniz tem desfalques importantes. O volante Pavez, que já não atuou contra o América-MG, segue fora. O lateral-direito Jonathan e o zagueiro Paulo André, que estavam no departamento médico, seguem vetados. Por outro lado, o goleiro Santos se recuperou da conjuntivite e pode retornar na vaga de Felipe Alves. Matheus Rossetto, com dores no tornozelo, não treinou com o grupo e pode ser vetado. Raphael Veiga é a opção. O time segue armado no esquema com três zagueiros.

“Sabemos das dificuldades que teremos no jogo. Se queremos vencer a partida, temos que fazer as coisas bem feitas”, afirmou Pablo. “Temos que pressionar, marcar e roubar a bola. Precisamos confiar no companheiro e nos ajudarmos. É isso que vai melhorar o nosso time”, completou o atacante.