Atlético-PR quer aproveitar momento para se distanciar da ameaça de rebaixamento

Após vencer o Santos por 2 a 0, o Atlético Paranaense pôde trabalhar mais tranquilamente para o duelo diante do América Mineiro, neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no Independência, às 16 horas. O time atleticano soma nove pontos na tabela e ainda se preocupa com a ameaça de rebaixamento.

O técnico Fernando Diniz vinha sendo pressionado com a sequência de seis tropeços seguidos no Brasileirão, mas o ambiente ficou aliviado com a vitória. Como ele costuma optar pela manutenção da equipe, deverá repetir a formação que venceu bem o time paulista.

Retornando de lesão, Pavez deve seguir como opção no banco de reservas. O quarteto do meio de campo será formado por Camacho, Lucho, Nikão e Guilherme, enquanto Pablo ficará mais avançado.

“O América é um time que está bem e fazendo bons jogos, principalmente em casa. Mas precisamos vencer também como visitante. Tivemos pouco tempo para descansar, mas o clube nos dá toda a estrutura para recuperar e estar bem no próximo jogo”, enfatizou Thiago Heleno, que abriu o caminho para a vitória sobre o Santos.