Atlético Nacional empata e conquista última vaga na 3ª fase da Pré-Libertadores

O Atlético Nacional empatou por 0 a 0 com Deportivo La Guaira, da Venezuela, na noite desta quinta-feira, no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, e conquistou a última vaga que ainda estava em disputa na terceira e última fase da Pré-Libertadores.

Comandado pelo técnico brasileiro Paulo Autuori, o time colombiano havia vencido o duelo de ida do mata-mata por 1 a 0, no último dia 7, fora de casa, e com isso se credenciou para encarar o Libertad, do Paraguai, em busca de um lugar no estágio de grupos da competição continental.

A equipe paraguaia foi à próxima fase ao golear o The Strongest por 5 a 1, na última quarta-feira, em Assunção, depois de os dois clubes terem empatado por 1 a 1 no primeiro confronto, em La Paz, na Bolívia.

Serão quatro duelos que definirão os últimos quatro classificados à fase de grupos da Libertadores. Os outros três serão os seguintes: Defensor-URU x Atlético-MG, Melgar-PER x Caracas-VEN e Talleres-ARG x Palestino-CHI. O Talleres avançou ao eliminar o São Paulo, na última quarta-feira à noite, no Morumbi, com um empate por 0 a 0 após ter vencido o confronto de ida por 2 a 0, na Argentina.

As datas, horários e locais dos jogos deste próximo estágio do torneio, que começa na próxima semana, deverão ser confirmados nesta sexta-feira pela Conmebol.