Atlético Nacional e Colo-Colo empatam e avançam às oitavas da Libertadores

Atlético Nacional e Colo-Colo se enfrentaram na noite desta quinta-feira, em Medellín, e ficaram no empate que beneficiava ambos na Libertadores. O 0 a 0 na Colômbia fez com que os dois times conquistassem as vagas do Grupo B às oitavas de final do torneio continental.

O resultado deixou o Atlético Nacional na liderança da chave, com 10 pontos. O campeão do torneio em 1989 e 2016 pegará agora algum adversário que passou como segundo colocado de seu grupo, caso, por exemplo, do Flamengo.

Já o Colo-Colo terminou em segundo no Grupo B, com oito pontos. Vencedor do torneio em 1991, o time chileno agora tem boas chances de cruzar algum brasileiro, afinal, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, Santos e Grêmio avançaram como líderes de suas chaves.

O Colo-Colo ainda foi ajudado pelo Bolívar, que venceu o Delfin por 2 a 1 nesta quinta, em La Paz, e terminou com a terceira posição da chave, garantindo-se na Copa Sul-Americana.

O Delfin dependia da vitória para ultrapassar o Colo-Colo e se classificar, mas ficou pelo caminho, em último no grupo. Juanmi Callejon marcou os dois primeiros do Bolívar e Ronald Raldes, contra, fez o único dos equatorianos.