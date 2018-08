Atlético-MG visita o Vitória e tenta ampliar invencibilidade no Brasileirão

Frustrado por empatar em casa na rodada anterior do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro vai encarar o Vitória às 16 horas deste domingo, no Barradão. Apesar do resultado na última quinta-feira – 0 a 0 com o Vasco -, a equipe do técnico Thiago Larghi, se vencer ou empatar na 21ª rodada do torneio, pode aumentar a invencibilidade em vigor para quatro partidas.

Nos últimos três jogos, o Atlético-MG somou duas vitórias, sobre Santos e Botafogo, e um empate, contra o Vasco, partidas em que sofreu apenas um gol, o 26º no Brasileirão. A melhora defensiva pode ser comemorada porque o time mineiro só foi menos vazado do que quatro equipes na competição.

Se a defesa gera cuidados, o ataque é o mais eficaz do Brasileirão, com 36 gols marcados em 20 partidas. Os bons números ofensivos são os maiores responsáveis pela sexta colocação do Atlético-MG na competição, com 34 pontos, sete a mais do que o Cruzeiro, o primeiro time fora do G6, a zona de classificação para a próxima Copa Libertadores.

Enquanto a equipe mineira tem o melhor ataque do torneio, o Vitória possui a pior defesa, com 40 gols sofridos, estatísticas que indicam que o Atlético-MG pode acabar com a “seca” que teve contra o Vasco. Apesar da artilharia pesada contra o adversário e até bola na trave no último lance, o duelo terminou 0 a 0.

O volante Zé Welison vai voltar ao time titular depois de cumprir suspensão, no lugar de Matheus Galdezani, que está fora da partida contra o Vitória por acúmulo de cartões amarelos, assim como o zagueiro Leonardo Silva, que deve ser substituído por Gabriel.