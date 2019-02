Atlético-MG vence no Uruguai e fica perto da fase de grupos da Libertadores

O Atlético Mineiro está muito próximo da classificação à fase de grupos da Copa Libertadores. Com um gol em cada tempo, o time derrotou o Defensor por 2 a 0, em Montevidéu, no Estádio Luiz Franzini, nesta quarta-feira, e agora pode perder por até um gol de diferença em Belo Horizonte para se garantir na chave E da competição.

O jogo com o Defensor foi realizado no mesmo palco em que o time estreou nesta edição da Libertadores, na sua segunda fase preliminar da Libertadores. Naquela oportunidade, também marcou duas vezes, mas só ficou no 2 a 2 contra o Danubio. Só que dessa vez o sistema defensivo funcionou melhor no momentos de pressão do adversário, assegurando o triunfo por 2 a 0.

Na noite desta quarta, brilhou o equatoriano Cazares, que marcou o segundo gol do time e deu o passe para o primeiro, de Réver, capitão do time na conquista da Libertadores de 2013.

Os times voltarão a se enfrentar na próxima quarta-feira, no Independência, com o Atlético defendendo uma boa vantagem. Antes, no domingo, a equipe jogará, mas pelo Campeonato Mineiro, também como mandante e contra o Villa Nova.

O JOGO – Mesmo atuando fora de casa, o Atlético-MG começou melhor a partida no Uruguai, ocupando o campo de ataque. E não demorou para ficar em vantagem. Foi aos dez minutos, quando Cazares cobrou falta e Rever cabeceou para as redes, na quinta assistência do meia equatoriano nesta temporada.

Com o controle total da partida, o Atlético-MG foi acumulando chances perdidas nos 30 minutos iniciais, desperdiçando a chance de deixar ainda mais encaminhada a sua classificação à fase de grupos da Libertadores, em uma atuação segura, com valorização da posse de bola e boa participação no setor ofensivo de Luan e Cazares. Mas Ricardo Oliveira, que já marcou nove gols nesta temporada, dessa vez não brilhou nas finalizações.

Esse cenário de controle do jogo pelos atleticanos só foi se alterar no fim do primeiro tempo, quando o Defensor teve uma oportunidade após erro de Patric dentro da grande área. A chance empolgou o time uruguaio, que impôs pressão nos últimos minutos. Mas o time mineiro conseguiu levar a vantagem ao intervalo.

Uma substituição realizada pelo Defensor para o começo da etapa final mudou o cenário do jogo. Laquintana entrou aberto pela ponta direita e passou a dar muito trabalho para o lado esquerdo da defesa atleticana, especialmente a Fábio Santos. E o Atlético-MG foi recuando, permitindo que o time uruguaio criasse oportunidades de empatar o jogo, barradas, especialmente, por Réver e Victor.

Preocupado, Levir pareceu fechar ainda mais o time quando trocou Ricardo Oliveira por José Welison. Mas o time ficou mais seguro e passou a sair para o ataque. Perdeu uma chance com Chará, que foi trocado na sequência por Maicon Bolt.

E o time definiu a vitória na sequência. Aos 32, em contra-ataque, Patric carregou a bola e fez cruzamento perfeito para Cazares. De cabeça, fazer 2 a 0. O Atlético ainda perdeu chances de conseguir um placar mais confortável, o que incluiu uma bola no travessão de Cazares, mas ainda assim deixa o Uruguai em ótima situação.

FICHA TÉCNICA:

DEFENSOR 0 X 2 ATLÉTICO-MG

DEFENSOR – Gastón Rodríguez; Maurício Gómez, Santiago Carrera, Nicolás Correa e Perg (Ergas); Nápoli, Martín Rabuñal, Álvaro González e Joaquín Piquerez (Laquintana); Pablo López (Milan) e Ariel Navarro. Técnico: Jorge Da Silva.

ATLÉTICO-MG – Victor; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Adilson (Jair), Elias e Cazares; Luan, Ricardo Oliveira (José Welison) e Chará (Maicon Bolt). Técnico: Levi Culpi.

GOLS – Réver, aos dez minutos do primeiro tempo. Cazares, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Néstor Pitana (Argentina).

CARTÕES AMARELOS – Nicolás Correa, Elias e Rever.

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Luis Franzini, em Montevidéu (Uruguai).