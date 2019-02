Atlético-MG vence e garante liderança provisória do Campeonato Mineiro

O Atlético-MG venceu a Caldense por 1 a 0, neste sábado, no Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro. Com o resultado, o Atlético vai aos 13 pontos e fica provisoriamente na liderança da tabela.

Já a Caldense, que segue sem vitórias no campeonato, estaciona nos quatro pontos, a dois da URT, a primeira dentro da zona de rebaixamento. O Cruzeiro e o América, ambos com 11 pontos, ainda podem superar o time atleticano na classificação.

Antes do início da partida deste sábado, o jogadores de ambos os times fizeram um minuto de silêncio em respeito às vítimas do incêndio do CT Ninho do Urubu, do Flamengo, na madrugada de sexta-feira.

Com suas atenções voltadas para o jogo da volta contra o Danubio, pela fase preliminar da Copa Libertadores, o técnico Levir Culpi preservou todos os seus jogadores titulares, que não viajaram com a equipe, para o duelo deste sábado. O único gol da partida foi marcado pelo capitão Leonardo Silva, aos quatro minutos do primeiro tempo.

Com o time todo reserva, era de se esperar que o Atlético apresentasse uma falta de entrosamento em campo e foi exatamente isso que aconteceu na partida disputada em Poços de Caldas. Os destaques ficaram por conta do meia-atacante Terans, que chamou o jogo, exibiu dribles e buscou a finalização e o autor do gol, Leonardo Silva.

A Caldense não se abateu e tentou pressionar, mas sofreu com muitos passes errados. A melhor chance da equipe foi ao sete minutos do segundo tempo, quando o meia Carlinhos, que chegou a ficar cara a cara com Cleiton. Ele chutou, mas goleiro do Atlético conseguiu defender.

No segundo tempo, o time de Levir Culpi começou pressionado e Jair foi expulso. O volante que já havia recebido um amarelo pouco antes do intervalo, fez outra falta feia, e acabou expulso. A vantagem numérica durou apenas quatro minutos em razão da expulsão de Carlinhos. O meia da Caldense, que estava bem em campo, entrou de sola no tornozelo de Maidana e recebeu vermelho.

O Atlético volta a campo já nesta terça para o jogo da volta contra o Danubio, em Belo Horizonte, em busca da vaga na próxima fase preliminar da Copa Libertadores. Pelo Estadual, o time de Levir Culpi enfrentará o Tupi, no sábado que vem, diante de sua torcida, no Independência.