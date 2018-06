Atlético-MG pega Fluminense por sequência positiva e permanência entre os líderes

Reanimado com a vitória no clássico contra o América-MG, o Atlético Mineiro encara o Fluminense neste domingo, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Uma nova vitória no jogo, da 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro, é importante para que o time mineiro siga entre os primeiros.

Pode-se dizer que a tabela é favorável para que o Atlético Mineiro, que soma 17 pontos no momento, continue no pelotão da frente. Depois do Fluminense, o time alvinegro tem outro jogo em casa, desta vez contra o lanterna Ceará, na última partida antes da paralisação para a disputa da Copa do Mundo da Rússia. “Esperamos conseguir essas duas vitórias para estar mais no alto possível. Estar entre os seis primeiros é um valor significativo, vale vaga na Libertadores”, desejou o técnico Thiago Larghi.

O treinador mudará apenas uma posição no time. Isso porque o lateral-esquerdo Fábio Santos volta ao seu posto após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro Juninho atuou improvisado no setor na última partida.

Os demais atletas são os mesmos da vitória no clássico. Inclusive o lateral-direito Patric e o zagueiro Leonardo Silva. Ambos reconquistaram as suas posições com o mau rendimento de Emerson e Bremer.

Fábio Santos não enfrentou o América-MG por causa de suspensão automática. E o jogador também esteve atento ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na última sexta-feira. Julgado pela expulsão contra a Chapecoense, foi apenas advertido e está liberado para jogar contra o Fluminense.