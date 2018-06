Atlético-MG fecha preparação e terá volta de Fábio Santos para pegar o Fluminense

O Atlético-MG enfrenta o Fluminense neste domingo, às 16h, na Arena Independência, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade da equipe do técnico Thiago Larghi é o retorno do lateral-esquerdo Fábio Santos, que cumpriu suspensão.

O clube mineiro quer embalar nesta reta final da competição antes da parada para a Copa. A vitória no dérbi diante do América-MG, na última quinta-feira, espantou a crise que ameaçava se instalar na Cidade do Galo. A equipe não vencia há três jogos e a torcida pressionava diretoria, comissão técnica e atletas.

O triunfo diante do rival deu respiro ao Atlético-MG, que subiu para a quarta posição, com 17 pontos, antes do início desta rodada. Se vencer o Fluminense e contar com tropeço dos adversários, o time pode chegar à vice-liderança do Brasileirão.

Larghi comandou na manhã deste sábado o último treino antes da partida. O treinador espera os cariocas fortes na marcação. Nas últimas atividades no campo com os jogadores, priorizou o posicionamento do meio-campo. Ele quer o setor efetivo na troca de passes, com mudanças de lado constantes da bola, para abrir brechas na defesa adversária. Para isso, pede paciência à equipe.

Os principais articuladores são Gustavo Blanco, que já deu quatro assistência no campeonato, e Róger Guedes, que tem buscado a bola no meio para as tabelas, além de ser o artilheiro do Brasileirão, com seis gols.

Depois do jogo contra o Fluminense, o Atlético-MG pega o Ceará, também no Independência, na 12ª rodada da competição, antes da parada para a Copa do Mundo.