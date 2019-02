Atlético-MG enfrentará Defensor nas duas próximas quartas pela Libertadores

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira a tabela da terceira fase preliminar da Copa Libertadores e definiu que o Atlético Mineiro vai enfrentar o uruguaio Defensor nas duas próximas quartas-feiras, às 21h30, em Montevidéu e Belo Horizonte, em jogos que valerão uma vaga no Grupo E da competição.

O Atlético-MG avançou à terceira fase preliminar ao passar pelo Danubio com um empate por 2 a 2 no Uruguai e uma vitória por 3 a 2. E agora voltará a Montevidéu e ao Estádio Luiz Franzini porque o Defensor foi beneficiado por uma punição ao equatoriano Barcelona pela escalação de um jogador irregular no duelo de ida – o time de Guayaquil foi punido com um placar desfavorável de 3 a 0 em uma partida que havia vencido por 2 a 1. Assim, o triunfo por 1 a 0 no confronto de volta foi insuficiente e classificou o Defensor.

Caso avance nesse novo confronto com um time uruguaio, o Atlético-MG será o quarto representante do Grupo E da Libertadores, que já conta com Cerro Porteño, Nacional do Uruguai e Zamora.

Os outros três duelos dessa etapa da Libertadores vão definir clubes que participarão de chaves que contam com times brasileiros. O vencedor de Talleres x Palestino entrará no Grupo A, do Internacional, o time que passar de Melgar x Caracas estará no F, do Palmeiras, e quem triunfar em Libertad x Atlético Nacional será um dos rivais do Grêmio no Grupo H.

Confira a tabela da terceira fase preliminar da Libertadores:

Jogos de ida:

19/02 – 21h30 – Melgar x Caracas

20/02 – 19h15 – Talleres x Palestino

20/02 – 21h30 – Defensor x Atlético-MG

21/02 – 21h30 – Libertad x Atlético Nacional

Jogos de volta:

26/02 – 21h30 – Caracas x Melgar

27/02 – 19h15 – Palestino x Talleres

27/02 – 21h30 – Atlético-MG x Defensor

28/02 – 21h30 – Atlético Nacional x Libertadores