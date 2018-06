Atlético-MG confia em ataque arrasador para manter vice-liderança do Brasileirão

O Atlético-MG aposta e confia no poder de seus atacantes para bater o Ceará nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Independência, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro, para se manter na vice-liderança da tabela por todo o período da Copa do Mundo da Rússia.

O momento é bom: são três jogos sem perder e dois triunfos seguidos, com 11 gols marcados, que deram à equipe mineira a possibilidade de se manter na segunda posição durante a pausa do Mundial.

O time do técnico Thiago Larghi, no entanto, busca um equilíbrio. Tem o melhor ataque do torneio, com 22 gols, além dos artilheiros Róger Guedes e Ricardo Oliveira, com oito e seis gols, mas, também, uma das defesas mais vazadas e a pior entre os primeiros colocados, com 16 gols sofridos.

Novo reforço do Atlético, o meia colombiano Yimmi Chará, contratado junto ao Junior Barranquilla, da Colômbia e apresentado na terça-feira, deve assistir à partida em Belo Horizonte. Ele vem para suprir a ausência do venezuelano Otero, negociado com o futebol árabe.

Se uns chegam, outros podem sair. A fase artilheira de Róger Guedes despertou o interesse do futebol árabe e do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o futuro do atacante é incerto. Ele pertence ao Palmeiras, que o emprestou ao time mineiro no começo do ano, e se diz feliz no Atlético, que, no entanto, não pode igualar as propostas milionárias oferecidas ao jogador. Por enquanto, Guedes está confirmado para a partida.

“Hoje não tem uma solução. Existe a possibilidade de ele ficar. Existem várias possibilidades. Ele tem uma proposta grande e a gente vai tentar resolver essa situação”, disse o diretor de futebol do clube, Alexandre Gallo.

O único desfalque em relação à goleada em cima do Fluminense é o zagueiro e capitão Leonardo Silva. Ele sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e só voltará ao time depois do Mundial. Com isso, Bremer reedita com Gabriel a jovem zaga atleticana.