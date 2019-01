Atlético-MG bate Água Santa, mantém os 100% e passa em primeiro na Copa São Paulo

O Atlético-MG garantiu a liderança isolada do Grupo 32 da Copa São Paulo de Futebol Júnior na tarde desta quinta-feira ao ganhar do Água Santa, por 1 a 0, no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema.

Já classificado para a segunda fase depois de o Jacobina-BA ter goleado o Aquidauanense-MS, por 4 a 1, na preliminar, o Atlético-MG abriu o placar com um golaço de falta de Bruninho aos 17 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, os dois times administraram o resultado que era bom para ambos.

Com nove pontos em três jogos, o Atlético-MG garantiu a liderança da chave e vai enfrentar o Juventus-SP na segunda fase. Vice-líder, com três pontos, o Água Santa passou graças ao saldo de gols (0 contra -3 do Aquidauanense-MS e -4 do Jacobina-BA) e tem pela frente o Avaí.

Ainda nesta quinta-feira, o Volta Redonda garantiu a classificação ao ganhar do Santo André, por 1 a 0, no Canindé. O time carioca chegou aos seis pontos e se junta à Portuguesa, que é líder do Grupo 32 e enfrenta o Paraná pela última rodada.

Os classificados se juntam a Ponte Preta, Mirassol-SP, Votuporanguense-SP, Guarani, Desportiva-ES, Trindade-GO, Botafogo-SP, Visão Celeste-RN, CSA, Coritiba, Vasco, Juventude-RS, Corinthians, Ituano, Portuguesa, Internacional, Goiás, Nacional-SP, São José-RS, Marília, Primavera-SP, Fortaleza, Sport, Vocem-SP, Flamengo-SP, Oeste, Manthiqueira-SP, Athletico-PR, Palmeiras, São Paulo, Ferroviária, Audax-SP, Fluminense, Red Bull Brasil, Porto-PE, Cuiabá, Cruzeiro, Atlântico-BA, Botafogo, América-MG, Figueirense, Andradina-SP, Legião-DF, Taquaritinga-SP, Vitória, Desportivo Brasil-SP, Flamengo-RJ, EC São Bernardo, Londrina, Atlético Tubarão-SC, Velo Clube-SP, Rio Claro-SP, Avaí e Galvez-AC.

Confira os resultados dos jogos do dia:

Aquidauanense-MS 1 x 4 Jacobina-BA

Parnahyba-PI 3 x 0 Sete de Dourados-MS

Volta Redonda-RJ 1 x 0 Santo André-SP

Água Santa-SP 0 x 1 Atlético-MG