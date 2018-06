Atlético-MG anuncia efetivação de Larghi e técnico assina com o time até dezembro

O presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Sette Câmara, anunciou no final da manhã desta segunda-feira que o clube acertou no início do dia a efetivação de Thiago Larghi como técnico do time até o término desta temporada.

O dirigente usou a sua própria página no Twitter para confirmar o acordo com o comandante alvinegro. “Contrato assinado! Agora pela manhã, Thiago Larghi foi efetivado como nosso treinador até o final do ano”, escreveu Câmara na rede social.

No breve comunicado no qual oficializou a efetivação do técnico, o clube também informou que o presidente atleticano concederá entrevista coletiva na tarde desta segunda, na Cidade do Galo, onde falará sobre o novo compromisso firmado no mesmo dia em que o elenco da equipe se reapresenta aos treinos após curtir folga de dez dias.

Larghi já estava há mais de quatro meses como interino do Atlético-MG, que passou a apostar no técnico depois da conturbada demissão de Oswaldo de Oliveira. Neste período, ele acumulou 17 vitórias, sete empates e oito derrotas à frente da equipe principal alvinegra.

O treinador acabou assinando acordo para continuar dirigindo o time atleticano após encerrar a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro com o clube na vice-liderança da tabela, com 23 pontos, atrás apenas do Flamengo, que tem 27. O próximo compromisso pela competição será no dia 18 de julho, contra o Grêmio, em Porto Alegre.