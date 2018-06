Atlético-MG anuncia a contratação do meia uruguaio David Terans por cinco anos

Depois de acertar com o colombiano Yimmi Chara, o Atlético Mineiro anunciou outro gringo como reforço nesta sexta-feira. Trata-se do meia uruguaio David Terans, que fechou com o clube mineiro por cinco temporadas. O valor do acordo não foi divulgado.

David Terans desembarcou na última quarta-feira em Belo Horizonte para fazer exames no Atlético Mineiro e assinar o contrato com o novo clube. Ele estava no Danubio, do Uruguai, que já havia anunciado na última segunda, em seu site oficial, a saída do jogador de 23 anos.

“Estou muito contente de estar aqui. É um clube de muita história e espero ajudar de alguma maneira. É uma torcida que apoia muito os jogadores. A verdade é que é uma grande torcida. Tem muita gente, é uma equipe muito grande e estou muito feliz de estar aqui. Sou um atacante de boa bola parada e espero jogar o mais rápido possível”, declarou à TVGalo.

Ao lado de Yimmi Chará, que já foi anunciado e apresentado como novo jogador do time mineiro para a sequência da temporada, David Terans acompanhou a vitória atleticana por 2 a 1 sobre o Ceará, na última quarta-feira, no estádio Independência, pelo Campeonato Brasileiro.

O uruguaio chamou a atenção do Atlético Mineiro com as atuações no Campeonato Uruguaio, do qual o meia foi artilheiro durante a primeira fase. No total, foram 14 gols em 22 jogos pelo Danubio. David Terans costuma atuar pelo lado esquerdo, tem como principal qualidade o chute forte de fora da área e pode assumir as cobranças de faltas.

O jogador tem características semelhantes às do venezuelano Otero, que foi negociado com o futebol árabe. O Atlético Mineiro está no mercado e pode trazer mais reforços, principalmente se não conseguir o atacante Róger Guedes, artilheiro do Brasileirão, e principal nome do time.