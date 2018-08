Atlético-GO marca no fim, vence o CRB e entra no G4 da Série B

O Atlético-GO segue firme na briga para voltar à elite do Campeonato Brasileiro e bateu o CRB por 1 a 0, nesta sexta-feira, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 23.ª rodada da Série B.

Com o resultado, o time goiano chegou aos 37 pontos e entrou no G4, na terceira colocação, com um ponto a mais do que o rival Goiás, em quarto, e o Avaí, em quinto. No entanto, os dois concorrentes mais próximos, assim como o Guarani, sexto com 35 pontos, ainda jogam no sábado e podem ultrapassá-lo.

O CRB, com 25 pontos, é o 16.º colocado, o primeiro clube fora da zona do rebaixamento. Para não passar a integrar o grupo da degola, o time alagoano precisa torcer para que o São Bento, também com 25 pontos, mas uma vitória a menos (6 a 5), não pontue no complemento da rodada.

O primeiro tempo foi de poucas emoções, com o Atlético-GO mais presente no campo de ataque, mas sem conseguir transformar a superioridade na posse de bola em finalizações.

O CRB apostava nos contragolpes e mantinha postura mais defensiva. No entanto, quando tinha a possibilidade de responder em velocidade, sofria com erros de passe e desperdiçava a oportunidade de levar perigo ao gol de Jefferson.

Na segunda etapa, a pressão do time da casa se intensificou e os atacantes Júlio César, Renato Kayser e Denilson passaram a ser mais acionados. Mesmo assim, a defesa do CRB ainda levava vantagem nos embates individuais e segurava o empate.

O gol da vitória só saiu aos 41 minutos. Júlio César cruzou na medida e André Luis se esticou para completar de primeira e finalizar cruzado, superando finalmente o goleiro João Carlos e garantindo a vitória.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira, pela 24.ª rodada da Série B. O CRB recebe o Sampaio Corrêa no Rei Pelé, em Maceió, enquanto o Atlético-GO enfrenta o Londrina, no Estádio do Café, no Paraná.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 0 CRB

ATLÉTICO-GO – Jefferson; Jonathan, Gilvan, Oliveira e Bruno Santos; Fernandes (André Luis), Rômulo e João Paulo (Trindade); Júlio César, Renato Kayser e Denilson (Tomas Bastos). Técnico: Cláudio Tencati.

CRB – João Carlos; Diogo Mateus, Everton Sena, Anderson Conceição e Rafael Carioca; Claudinei, Lucas, Marcelo (Tinga) e Edson Ratinho; Iago (Elias) e Neto Baiano (Rafael Costa). Técnico: Doriva.

GOL – André Luis, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Vinícius Furlan (SP).

CARTÕES AMARELOS – Denilson (Atlético-GO); Marcelo (CRB).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).