Atlético-GO goleia Atlético Cearense e avança à terceira fase da Copa do Brasil

O Atlético Goianiense confirmou o favoritismo e carimbou a vaga para a terceira fase da Copa do Brasil ao derrotar o Atlético Cearense-CE pelo placar de 4 a 0, nesta terça-feira, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O próximo adversário sairá do confronto entre Santos e América-RN, a ser realizado no dia 7 de março, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Fazendo uma boa campanha no Campeonato Goiano, atrás apenas do Goiás, o Atlético Goianiense enfim desencantou na Copa do Brasil. Na primeira fase avançou apenas com um empate, por 1 a 1, contra o Brusque-SC. Já o Atlético Cearense não conseguiu ter a mesma atuação que causou a eliminação do Joinville pelo placar de 2 a 0. O time cearense lutou, mas acabou sendo presa fácil.

O Atlético Goianiense não sentiu a pressão por jogar em território adversário e foi logo abrindo o placar aos nove minutos. Mike deu o balão para dentro da área, Pedro Raul se antecipou ao goleiro Artur e acabou solando para o fundo das redes. A resposta veio em um arremate de Ronaldo, defendido por Kozlinski.

Em vantagem, o Atlético Goianiense começou a trocar passes no meio de campo, envolvendo a equipe adversária, até que aos 30 minutos Matheus acertou um bonito chute de fora da área para fazendo o segundo do time goiano, impedindo qualquer reação dos cearenses ainda no primeiro tempo.

Na etapa final, o Atlético Cearense tentou pressionar o rival, chegou a desperdiçar uma boa chance com Valdo Bacabal, mas acabou dominado. O clube goiano voltou a acelerar o jogo e chegou ao terceiro gol aos 16 minutos. Pedro Bambu cobrou falta na cabeça de Pedro Raul, que desviou para o gol.

O Atlético Cearense tentou ainda responder com Dudu Itapaké, mas Kozlinski apareceu para salvar mais uma. Na sequência, o time goiano fez o quarto. Aos 22 minutos, Mike foi acionado em velocidade, driblou Tairone e chutou para o fundo das redes.

A sorte não estava mesmo ao lado da equipe cearense, que, apesar do placar elástico, fez um jogo duro contra o xará goiano e quando passou por Kozlinski, viu a sua melhor chance morrer na trave.