Atlético-GO derrota Boa em Varginha e cola no G4 da Série B

Mesmo fora de casa, o Atlético-GO não deu chances para o lanterna Boa e venceu por 2 a 0, com gols de Renato Kayzer e André Luís. O jogo, válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi realizado na tarde deste sábado, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).

Com o resultado, o time goiano colou no G4 – a zona de acesso à primeira divisão. Soma 51 pontos na quinta colocação, apenas dois a menos do que o quarto colocado, o Goiás, que perdeu na sexta-feira para o Avaí por 3 a 0. O Boa segue em situação delicada, na 20ª e última posição, com 29 pontos, seis a menos do que o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O Atlético-GO se mostrou superior desde o início e chegou a balançar a rede adversária aos dez minutos, mas a arbitragem marcou impedimento de Thiago Santos. O Boa respondeu com Alyson aos 30 minutos. Ele recebeu na esquerda da grande área e chutou rasteiro. A bola quicou e quase enganou o goleiro, que mandou para escanteio.

Antes do intervalo, Renato Kayzer deu lindo chapéu no adversário, mas chutou fraco. Mesmo assim, o lance levou perigo. Na primeira boa oportunidade do segundo tempo, porém, o jogador não desperdiçou. Depois de cruzamento de Júlio César, Kayzer usou a cabeça para abrir o placar.

Com a vantagem, o Atlético passou a administrar o jogo e só levou perigo na parte final. Aos 36, André Luís quase marcou dentro da pequena área. Quatro minutos depois, ele fez o gol. Após cruzamento rasteiro na grande área, Denilson não alcançou, mas André Luís completou para as redes. Antes do apito final, ainda deu tempo de William Barbio desperdiçar uma chance dentro da pequena área, mandando a bola no travessão. Mas só faria o gol de honra dos mineiros.

No próximo sábado, às 16h30, o Boa viaja até Alagoas, onde encara o CRB no estádio Rei Pelé. O Atlético-GO joga no mesmo dia, às 17h, diante do líder Fortaleza no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA:

BOA 0 x 2 ATLÉTICO-GO

BOA – Fabrício; Djavan, Rodrigão, Rafael Jensen e Alyson; Machado (William Barbio), Cloves (Aldo) e Bruno Tubarão; Daniel Cruz (Douglas Baggio), Thallyson e Manoel. Técnico: Tuca Guimarães.

ATLÉTICO-GO – Klever, Alisson, Lucas Rocha, Oliveira e Jonathan; Rômulo (Fernandes), Pedro Bambu e João Paulo; Júlio César, Thiago Santos (Denílson) e Renato Kayzer (André Luís). Técnico: Wagner Lopes.

GOLS – Renato Kayzer, aos 6 minutos do primeiro tempo. André Luís, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Klever, Fernandes, João Paulo e Júlio César (Atlético-GO).

ÁRBITRO – Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).