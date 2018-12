Atlético de Madrid derrota o Espanyol em casa e segue na cola do líder Barcelona

O Atlético de Madrid segue mais vivo do que nunca na luta pelo título do Campeonato Espanhol. Para seguir na cola do líder Barcelona, o time comandado pelo técnico argentino Diego Simeone tinha de vencer neste sábado e foi isso o que fez. Em casa, no estádio Wanda Metropolitano, o clube de Madri derrotou o Espanyol por 1 a 0, pela 17.ª rodada da competição.

Com o resultado positivo, o Atlético de Madrid chegou aos 34 pontos e vai terminar o ano de 2018, ao menos, na segunda colocação na tabela de classificação. Para isso, torcerá bastante neste domingo por um tropeço do Sevilla, que tem 31, contra o Leganés como visitante.

Já o Espanyol, que nas primeiras rodadas surpreendeu a todos e chegou a ocupar a segunda colocação – só atrás do rival Barcelona -, a derrota foi mais uma nesta fase mais complicada na competição. Com 21 pontos, o time da Catalunha ocupa a 12.ª colocação e se distancia da briga por uma vaga em competições europeias na próxima temporada.

Em campo, a vitória veio somente no segundo tempo e graças ao VAR (árbitro de vídeo, na sigla em inglês). O árbitro Mario Melero Lopez assinalou um pênalti de Granero em Koke, aos 11 minutos, após consultar um de seus auxiliares pela comunicação. A cobrança foi assinalada pelo atacante francês Antoine Griezmann, que chegou ao sétimo gol na competição, o segundo desta forma.

Os dois times agora começam o recesso de Natal e Ano Novo e só voltam a jogar no início de janeiro. No dia 4 (sexta-feira), pela 18.ª rodada, o Espanyol receberá o Leganés, em Barcelona. No domingo, dia 6, o Atlético de Madrid terá o desafio de encarar o Sevilla, em Sevilha.