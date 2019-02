Atlético bate o Rayo Vallecano por 1 a 0 e reassume a vice-liderança do Espanhol

Com gol do atacante francês Antoine Griezmann, o Atlético de Madrid venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0, fora de casa, e reassumiu a vice-liderança do Campeonato Espanhol, ultrapassando o Real Madrid. O time merengue soma 45 pontos, enquanto que os rivais chegaram a 47, com uma partida a mais. O líder é o Barcelona, que tem 51 e enfrenta o Valladolid, também neste sábado. O Real joga no domingo contra o Girona.

Apesar da vitória, o Atlético de Madrid teve dificuldades. Os comandados do técnico argentino Diego Simeone criaram pouco e sofreram pressão do adversário, que mostrou mais consistência durante a partida. O atacante Raul de Tomás foi o que mais incomodou a meta defendida por Oblak. Emprestado pelo Real Madrid ao Rayo Vallecano, De Tomás é o jogador com mais gols (8) atuando em casa neste Espanhol, mas não foi capaz de superar o goleiro esloveno.

Do lado do Atlético de Madrid, Morata, recém-contratado por empréstimo de um ano e meio junto ao Chelsea, fez partida apagada e deu sequência à má fase vivida nesta temporada. O setor de meio de campo também produziu pouco, errando passes e dando chances ao adversário. No meio do segundo tempo, Simeone tentou dar novo ânimo à equipe com as entradas de Diego Costa e Lemar nas vagas de Vitolo e Correa, mas as alterações não mudaram o panorama do jogo, dominado pelo Rayo Vallecano.

Entretanto, aos 29 minutos da etapa complementar, Antoine Griezmann estava lá para resolver mais uma vez. Em jogada trivial pela ponta esquerda, o lateral brasileiro Filipe Luís cruzou para a área, a defesa afastou mal e, na sequência, Morata escorou para Griezmann, que veio de trás e finalizou mascado, contando com desvio para enganar o goleiro e marcar o gol da vitória. Foi o oitavo gol do francês em seis jogos consecutivos contra o adversário. O Rayo Vallecano até chegou perto do empate, mas Oblak garantiu o 1 a 0.

Agora, o Atlético de Madrid volta as suas atenções para a Liga dos Campeões da Europa. O time recebe a Juventus nesta quarta-feira, em confronto válido pela rodada de ida das oitavas de final. Pelo Campeonato Espanhol, a equipe volta a campo no próximo domingo contra o Villarreal, também no estádio Wanda Metropolitano. Já o Rayo Vallecano enfrenta o Getafe, no sábado, fora de casa.