Athletic Bilbao empata com Alavés e segue na zona de rebaixamento do Espanhol

Em duelo entre times do País Basco, Alavés e Athletic Bilbao empataram por 0 a 0, nesta segunda-feira, em Vitória, pela 16.ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time visitante se manteve na 18.ª e antepenúltima colocação, portanto dentro da zona de rebaixamento.

Desde 1928, quando o Campeonato Espanhol entrou na era do profissionalismo, o Athletic Bilbao participou de todas as edições e nunca caiu de divisão. O clube basco soma oito títulos da competição, mas não é campeão desde a temporada 1983/1984.

Três dos 20 times vão ser rebaixados ao final da temporada. O Athletic Bilbao está mais perto de deixar a zona de descenso, já que tem 15 pontos, mesmo número do Villarreal, 17.º colocado, mas que leva vantagem no saldo de gols (-4 a -8).

O empate não foi o resultado ideal para os anfitriões, mas o Alavés ganhou uma posição. Em sexto lugar com 25 pontos, contra 24 do Getafe, a equipe da cidade de Vitória entrou na zona de classificação para a próxima edição da Liga Europa.

O Alavés volta a campo pelo torneio nesta sexta-feira, quando vai visitar outro time do País Basco, a Real Sociedad. No sábado, o Athletic Bilbao vai receber o Valladolid, clube que pertence ao ex-atacante Ronaldo Fenômeno.